Wall Street ouvre en hausse, poursuivant sa course aux records

Des courtiers au New York Stock Exchange à Wall StreetJohannes EISELE

La Bourse de New York montait à l'ouverture jeudi, saluant les avancées sur le front commercial, les résultats solides de Morgan Stanley et des indicateurs américains de bonne tenue.

L'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, prenait vers 15H15 GMT 0,59%, à 29.201,70 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,82%, à 9.333,88 points, et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,54%, à 3.307,09 points.

Wall Street avait déjà terminé dans le vert mercredi, soutenue par la signature de l'accord commercial partiel entre Washington et Pékin, et par une salve de chiffres trimestriels d'entreprises dépassant les attentes.

Le Dow Jones (+0,31%) a clôturé pour la première fois au-dessus du seuil symbolique des 29.000 points, le S&P 500 (+0,19%) a aussi terminé à un record et le Nasdaq s'est apprécié de 0,08%.

L'accord préliminaire signé mercredi à la Maison Blanche vise à rééquilibrer le commerce entre les deux grandes puissances économiques.

Même si certains observateurs émettent quelques doutes sur la capacité de l'accord à raviver l'économie américaine et sur la capacité des deux parties à parvenir à un accord plus global, le simple fait que cette trêve réduise l'incertitude, au moins temporairement, est bénéfique pour les entreprises et les marchés, estime Art Hogan de National Holdings.

"L'imprévisibilité de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine au cours des deux dernières années n'a fait que miner la confiance des entreprises", rappelle-t-il.

Toujours sur le front commercial, le Congrès américain devrait approuver définitivement jeudi matin le nouvel accord de libre-échange liant Etats-Unis, Mexique et Canada (AEUMC).

Autre nouvelle encourageante jeudi: Morgan Stanley a clôturé sur une note positive la saison des résultats 2019 des grandes banques américaines, en dégageant un bénéfice et un chiffre d'affaires record. Son titre bondissait de 6,46%.

- Alcoa chute -

Les statistiques économiques du jour étaient aussi de bon augure.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont notamment progressé de 0,3% en décembre par rapport au mois précédent, et de 3,6% sur l'ensemble de l'année.

L'activité manufacturière de la région de Philadelphie (nord-est des Etats-Unis) a accéléré en janvier.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis ont, quant à elles, baissé plus que prévu.

Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis montait à 1,797%, contre 1,783% mercredi à la clôture.

Le producteur d'aluminium et de bauxite américain Alcoa chutait de 9,07%. Le groupe a encore creusé ses pertes au quatrième trimestre 2019, Alcoa ayant perdu 303 millions de dollars sur la période. L'entreprise a aussi souligné s'attendre à un surplus d'aluminium en 2020 sur le marché mondial.

American Outdoor Brands, la maison mère du fabricant d'armes Smith & Wesson, perdait 0,05% après avoir annoncé le départ de son directeur général. Le conseil d'administration a estimé que James Debney "s'était livré à une conduite contraire à une des règles, non-financières, de l'entreprise", sans donner plus de précisions.

Le transporteur XPO-Logistics s'envolait de 12,48% après avoir lancé une revue stratégique de ses activités explorant la possible vente ou scission d'une ou plusieurs de ses activités.