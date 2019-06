Wall Street ouvre en hausse, soutenue par le rebond de la tech

La Bourse de New York surveille toujours de près les tensions commercialesDon Emmert

La Bourse de New York montait nettement à l'ouverture mardi, au lendemain d'une séance compliquée, aidée par l'espoir d'une détente dans les tensions commerciales, le rebond du secteur technologique et celui des taux d'intérêt.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, avançait vers 14H20 GMT de 1,16%, à 25.108,38 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, montait de 1,06%, à 7.410,67 points.

L'indice élargi S&P 500 prenait 0,98%, à 2.771,26 points.

Wall Street avait terminé en ordre dispersé lundi, le plongeon de quelques grands noms du secteur de la tech pesant fortement sur le Nasdaq qui, en reculant de 1,61%, a enregistré une baisse de plus de 10% depuis son récent record début mai, tandis que le Dow Jones Industrial Average a grappillé 0,02%.

Mardi, "le marché des actions monte après des commentaires du ministère chinois du Commerce estimant que le conflit commercial devait être résolu à travers un dialogue continu", ont avancé les analystes de Wells Fargo. De quoi rasséréner un peu les investisseurs qui s'inquiètent depuis plusieurs semaines de voir Washington et Pékin à couteaux tirés.

"Les investisseurs sont aussi revigorés par l'espoir de voir des parlementaires s'opposer à la décision du président, Donald Trump, d'instaurer de nouvelles taxes douanières sur des biens mexicains" afin de forcer le pays à endiguer le flux de clandestins, ont-ils ajouté. Selon un article du Washington Post, plusieurs républicains ont en effet entamé des discussions sur la possibilité de voter un texte s'opposant directement au projet du président.

Le chef de la diplomatie mexicaine Marcelo Ebrard a aussi estimé mardi qu'il y avait 80% de chances de parvenir à un accord avec Washington.

- Rebond du 10 ans -

Les fabricants américains de véhicules électriques, fortement dépendants du marché mexicain pour la production ou la sous-traitance, en profitaient: Ford prenait 3,43%, General Motors 4,33% et Fiat Chrysler 4,10%.

Le président de la banque centrale américaine a souligné dans un discours prononcé à Chicago que l'institution surveillait "de près" les effets sur l'économie de la guerre commerciale qui a récemment gagné en intensité et était, "comme toujours", prête à agir "de manière à soutenir l'expansion".

Les indices étaient aussi entraînés par le rebond du secteur technologique, qui avaient fortement pâti la veille du repli d'Alphabet, de Facebook, d'Amazon et d'Apple, dans le viseur, selon diverses informations de presse, des autorités américaines de la concurrence.

Le sous-indice représentant le secteur au sein du S&P 500 montait de 1,44%.

Autre élément encourageant pour le marché des actions: sur le marché obligataire, le taux américain à dix ans se redressait vivement et évoluait à 2,114%. Il était tombé la veille à son plus bas depuis septembre 2017, signe que les investisseurs préféraient délaisser les actifs réputés risqués, comme les actions, au profit d'investissements plus sûrs, tels que les obligations d'Etat américaines.

Sur le front des valeurs, le joaillier Tiffany montait de 2,69% après avoir annoncé une hausse de son dividende trimestriel malgré des résultats en demi-teinte: le groupe a fait part d'une baisse de ses ventes trimestrielles et averti que la hausse des tarifs douaniers sur les bijoux acheminés des Etats-Unis vers la Chine allait affecter sa performance pour l'année.

La start-up vegan Beyond Meat montait de 3,36% après un article du Wall Street Journal soulignant que les sociétés spécialisées dans les alternatives à la viande peinaient à répondre à la demande croissante. L'action de l'entreprise a presque quadruplé depuis son entrée à Wall Street début mai.