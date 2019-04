Wall Street hésite après des indicateurs américains et une nouvelle salve de résultats

La Bourse de New York, qui avait débuté la séance dans le vert, hésitait finalement sur la direction à suivre après la diffusion d'indicateurs de bonne tenue sur la consommation et l'emploi aux Etats-Unis et d'une nouvelle série de résultats d'entreprises.

Vers 14H15 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,19% à 26.499,69 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait en revanche de 0,26% à 7.975,61 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,06% à 2.898,63 points.

Wall Street avait terminé en petite baisse mercredi, lestée par un accès de faiblesse du secteur de la santé dans un marché digérant une nouvelle salve de résultats et des signaux encourageants sur l'économie chinoise: le Dow Jones Industrial Average, s'était effrité de 0,01% et le Nasdaq de 0,05%.

Jeudi, le département du Commerce a indiqué que les ventes de détail aux Etats-Unis avaient fait un bond en mars (+1,6%), dépassant largement les attentes des analystes et signant leur plus forte hausse en un an et demi.

Ces chiffres "vont doper les anticipations sur la croissance du Produit intérieur brut au 1er trimestre (qui sera dévoilée le 26 avril, NDLR), alimentant l'idée que l'économie a touché un point bas et commence à s'améliorer", a commenté Chris Low de FTN Financial.

Toutefois, a-t-il ajouté, les ventes au détail sur l'ensemble du premier trimestre "affichent encore une croissance significativement plus lente qu'au quatrième trimestre".

Les chiffres sur l'emploi diffusés jeudi étaient aussi encourageants, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis ayant encore reculé. Le département du Travail a recensé 192.000 nouvelles inscriptions, le plus bas niveau depuis l'automne 1969.

Indicateur moins reluisant: la croissance de l'activité manufacturière de la région de Philadelphie (nord-est des Etats-Unis) a nettement ralenti en avril selon l'indice de l'antenne locale de la Réserve fédérale (Fed).

- Pinterest et Zoom à Wall Street -

Les résultats du jour étaient dans leur ensemble bien reçus.

American Express montait de 0,77% malgré des résultats inférieurs aux attentes, une contre-performance imputée par le groupe au règlement d'un litige.

Le groupe industriel Honeywell, qui a relevé ses prévisions annuelles après avoir dépassé les attentes au premier trimestre du fait d'une demande continue pour ses équipements destinés à l'industrie aéronautique, gagnait 3,25%.

L'assureur Travelers s'appréciait de 2,48% après des chiffres supérieurs aux attentes.

Le géant de l'aluminium Alcoa perdait en revanche 5,63% après la diffusion de ses chiffres trimestriels. Affecté par une charge liée à la fermeture de deux fonderies en Espagne, le groupe est tombé dans le rouge au premier trimestre.

La séance sera par ailleurs marquée par l'arrivée sur le New York Stock Exchange de l'application de partage de photos Pinterest, valorisée 11 milliards de dollars, et sur le Nasdaq du groupe spécialisé dans les conférences vidéos Zoom, valorisé 9,2 milliards de dollars.

JPMorgan, qui a annoncé mercredi la nomination de sa directrice financière Marianne Lake à la tête de sa division de prêts aux ménages comprenant les cartes bancaires, une décision qui la place en bonne position pour succéder un jour au PDG Jamie Dimon, montait de 0,13%.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt à 10 ans sur la dette américaine reculait à 2,553% contre 2,594% mercredi à la clôture.