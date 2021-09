Wall Street ouvre en nette baisse, Evergrande pèse

La façade du New York Stock Exchange, à New York, le 13 aoûtCindy Ord

La Bourse de New York ouvrait en nette baisse lundi, ébranlée par les conséquences d'un possible effondrement du géant chinois de l'immobilier Evergrande au début d'une semaine-clé pour les marchés avec la réunion monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

A 14H10 GMT, l'indice Dow Jones lâchait 1,44%, le Nasdaq, à forte concentration technologique, perdait 1,67%. L'indice élargi S&P 500 abandonnait 1,49%.

Vendredi, l'indice Dow Jones avait perdu 0,48% à 34.584,88 points. Le Nasdaq avait chuté de 0,91% à 15.043,97 points, tout comme l'indice élargi S&P 500 tombé à 4.432,99 points. Les trois principaux indices avaient cédé un peu de terrain sur la semaine.

"Plusieurs facteurs précipitent la liquidation", commentait Patrick O'Hare de Briefing.com citant la déconfiture d'Evergrande et "l'angoisse grandissante" autour du plafond de la dette des Etats-Unis.

"La commotion dans l'immobilier en Chine continue de secouer les marchés mondiaux", relevait pour sa part Chris Low, économiste en chef du cabinet FHN Financial.

"Evergrande doit payer des intérêts cette semaine et il y a de fortes chances que l'entreprise ne puisse pas se le permettre", a rappelé l'analyste alors que les cours des actions d'autres promoteurs immobiliers ont également chuté et que les investisseurs craignent une contagion pour l'ensemble du secteur.

Le cours de l'action du promoteur immobilier au bord de la faillite a plongé de 17% lundi à Hong Kong et de près de 90% par rapport au début de l'année.

Signe de la préoccupation des opérateurs, l'indice de volatilité du marché, le VIX, aussi baptisé "indice de la peur" a fait un bond à 26%, son plus haut niveau depuis mai.

La totalité des onze secteurs du S&P démarraient fortement dans le rouge. Les financières accusaient le coup chutant de 2,31%, dans le sillage d'une baisse des rendements obligataires. Wells Fargo, Citi, Bank of America, Goldman Sachs lâchaient toutes plus de 3% en début de séance.

Le secteur énergétique était en berne, cédant 3,20%, dans le sillage d'un recul des prix du pétrole. Exxon, Chevron lâchaient plus de 2%.

Les matériaux, secteur très réactif face aux développements du marché chinois, subissaient aussi de fortes baisses (-2,07%). Le géant minier américain, spécialiste du cuivre, Freeport-McMoran fondait de 5,30% à 31 dollars.

Signe d'un évitement des actifs risqués, le bitcoin lâchait 8% à 43.819 dollars, son plus bas niveau en un mois et demi tandis que le dollar jouait son rôle de valeur refuge grimpant à un plus haut en un mois face à l'euro et aux principales monnaies.

Aux préoccupations sur le sort du promoteur chinois ultra-endetté, s'ajoutaient celles sur le bras de fer au Congrès autour du plafond de la dette des États-Unis et la réunion monétaire de la Banque centrale (Fed) qui commence mardi.

- Risque de crise "historique" -

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a publié un vigoureux éditorial dans le Wall Street Journal plaidant pour un relèvement du plafond de la dette, bloqué au Congrès, au risque de provoquer "une crise financière historique".

"Le défaut pourrait déclencher une flambée des taux d'intérêt, une chute brutale des cours des actions et d'autres troubles financiers", a averti la ministre des Finances de Joe Biden.

"Il y a une angoisse croissante sur le fait que le Congrès n'a pas encore relevé le plafond de la dette", soulignait Patrick O'Hare.

Les marchés s'apprêtaient aussi à suivre la réunion monétaire de la Fed qui commence mardi, avec de nouvelles prévisions à la clé et l'espoir d'indices sur le calendrier d'une réduction du soutien monétaire.

Les rendements sur les bons à 10 ans sur le marché obligataire baissaient à 1,32% contre 1,36% à la précédente clôture, les investisseurs cherchant des actifs sûrs.

A la cote, la baisse affectait aussi les grands noms de la tech, d'Amazon (-1,70%) à Tesla (-3,19%) en passant par Facebook (-1,57%) et Alphabet (Google, -2%).

Rares titres à avoir le sourire, ceux des compagnies aériennes saluaient des informations selon lesquelles l'administration Biden s'apprête à rouvrir les frontières aux voyageurs européens vaccinés.

American Airlines gagnait 1,32% à 19,98 dollars.