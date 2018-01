A Wall Street, le Dow Jones à un record, le Nasdaq en baisse

La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée mercredi à l'issue d'une journée marquée par une salve de résultats, le Dow Jones (+0,16%) décrochant un nouveau record tandis que le Nasdaq a cédé 0,61%.

Selon les chiffres définitifs, le Dow Jones s'est apprécié de 41,31 points à 26.252,12 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 45,23 points à 7.415,06 points.

L'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,06% ou 1,59 point à 2.837,54 points.

"Le marché réagit non pas forcément à des grandes forces macroéconomiques poussant les indices dans le même sens mais à une multitude de résultats d'entreprises qui font bouger les indices dans des directions diverses, c'est typique de la saison des résultats", a commenté Art Hogan de Wunderlich Securities.

Il n'est pas étonnant non plus, selon lui, de voir mercredi le Nasdaq baisser et le Dow Jones progresser "dans la mesure où (mardi), c'était l'inverse".

Mais il est aussi possible selon Christopher Low de FTN Financial que le marché perde un peu de son élan.

Après l'envolée de Wall Street ces derniers mois, "c'est une bonne chose", a-t-il estimé.

"Les bénéfices des entreprises devraient monter suffisamment et les taux d'intérêt devraient rester assez bas pour justifier le niveau actuel du prix des actions", a-t-il souligné. "Mais il ne faut pas s'étonner de voir des investisseurs vendre un peu de leurs actions pour empocher des profits après leur progression implacable", a-t-il ajouté.

Le secteur des technologies, en grande forme ces derniers mois, en faisait les frais mercredi.

Le fabricant de semi-conducteurs Texas Instruments a ainsi perdu 8,50% après des résultats pourtant plus ou moins conformes aux attentes. Mais l'action avait beaucoup grimpé ces dernières semaines et elle restait mercredi soir en hausse de 13,75% sur les trois derniers mois.

- Enquête sur GE -

Le marché a par ailleurs profité en début de journée de propos du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, qui a souligné à Davos qu'un "dollar plus faible" était "bon" pour les Etats-Unis. Le dollar a dans la foulée accentué son repli, baissant notamment à son plus bas niveau face à l'euro depuis décembre 2014.

"A court terme, les multinationales peuvent certainement profiter de cette baisse du dollar puisqu'elle les rend plus compétitives sur le marché mondial", a souligné M. Low.

Dans le même secteur Qualcomm a reculé de 0,53% à 67,98 dollars. Le groupe s'est vu infliger un amende de près d'un milliard d'euros par la Commission européenne, qui lui reproche d'avoir versé d'énormes sommes à son client Apple pour qu'il ne s'approvisionne pas auprès de ses rivaux.

Parmi les autres valeurs du jour United Continental, maison mère de United Airlines, a chuté de 11,44% à 69,05 dollars. La compagnie a annoncé vouloir augmenter son offre aux Etats-Unis pour rivaliser avec ses concurrentes American Airlines et Delta. Or une hausse des capacités se traduit généralement par une baisse des prix des billets d'avions, mettaient en avant plusieurs analystes.

General Electric a reculé de 2,66% à 16,44 dollars. Le marché avait initialement bien accueilli les résultats du groupe mais le titre s'est enfoncé quand la direction a fait savoir que le groupe faisait l'objet d'une enquête du gendarme de la Bourse américain (SEC) sur ses annonces récentes.

Le marché obligataire baissait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans se tendait vers 21H35 GMT à 2,649% contre 2,613% mardi soir et celui des bons à 30 ans avançait à 2,931%, contre 2,895% à la précédente clôture.

La hausse des rendements sur le marché obligataire profitait aux valeurs financières, le secteur les représentant au sein du S&P 500 montait de 0,68%.