Wall Street portée par le pétrole et un regain d'optimisme

La Bourse de New York a fini dans le vert mardi, profitant de l'envolée des prix du pétrole et de la confiance des investisseurs en un redémarrage de l'activité économique aux Etats-Unis et dans le monde.

Le Dow Jones Industrial Average, son indice vedette, a gagné 0,56% à 23.883,09 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 1,13% à 8.809,12 points.

L'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, est lui monté de 0,90% à 2.868,44 points.

La place new-yorkaise s'est montrée plutôt enthousiaste face à la réouverture progressive de l'économie de nombreux Etats américains et aux mesures de déconfinement à travers le monde.

La Californie, cinquième économie mondiale, va ainsi commencer à assouplir certaines mesures à la fin de la semaine.

Si le nombre de morts est tombé à son plus bas niveau quotidien depuis un mois aux Etats-Unis (1.015), les autorités tablent sur une nouvelle flambée qui se traduira par 3.000 décès par jour, selon un document dévoilé par la presse américaine.

Par ailleurs, "l'optimisme (des investisseurs) a éclipsé plusieurs données dans des secteurs clefs ayant montré les profonds bouleversements provoqués par la pandémie de Covid-19", notent les analystes de Charles Schwab.

L'activité dans les services aux Etats-Unis a ainsi reculé en avril, pour la première fois depuis décembre 2009, touchée par les mesures de confinement, selon l'indice de l'association professionnelle ISM.

Le déficit commercial a lui rebondi en mars avec un plongeon des exportations américaines, selon les données du département du Commerce.

- Envolée pétrolière -

La place new-yorkaise a également été portée mardi par la nette hausse des cours de l'or noir mardi, le WTI new-yorkais grimpant de plus de 20% et le Brent londonien de plus de 14%.

Le marché pétrolier fait le pari d'une reprise de la consommation, espérant que le transport mondial va redémarrer avec le début du déconfinement.

A l'exception de Chevron (+1,59%), les majors cotées sur la place new-yorkaise n'ont pas particulièrement profité de la hausse du pétrole: Exxon Mobil a reculé de 0,11%, Occidental de 1,29% et EOG Resources de 1,48%.

Parmi les autres valeurs, L Brands a baissé de 3,49%. Le propriétaire de la marque emblématique de lingerie Victoria's Secret, a annoncé lundi avoir trouvé un accord annulant son acquisition annoncée en février par le fonds Sycamore Partners.

Starbucks s'est apprécié de 1,40%. Selon une lettre de son patron citée par plusieurs médias américains, la chaîne de cafés compte rouvrir 85% de ses enseignes américaines d'ici à la fin de la semaine et 90% avant début juin.

United Arlines a chuté de 4,51%. La compagnie aérienne prévoit de supprimer au moins 3.450 emplois de cadres au 1er octobre, soit 30% de managers, pour répondre à la nouvelle donne du trafic aérien décimé par la pandémie de Covid-19, selon des documents internes consultés mardi par l'AFP.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine progressait, s'établissant à 0,6651% contre 0,6334% lundi soir.