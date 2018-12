Wall Street rattrapée à l'ouverture par de nouveaux tumultes entre Washington et Pékin

Wall Street, particulièrement sensible à tout soubresaut pouvant affecter les difficiles tractations commerciales entre Washington et Pékin, hésitait à l'ouverture lundi après une décision judiciaire chinoise interdisant la vente de certains modèles d'iPhone dans le pays.

Vers 15H10 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, perdait 0,64%, à 24.233,27 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,12%, à 6.977,43 points après avoir démarré dans le rouge.

L'indice élargi S&P 500 cédait 0,50%, à 2.619,93 points.

Les indices de la Bourse de New York avaient déjà pâti la semaine dernière des retombées d'une autre affaire menaçant les relations entre les deux capitales, l'arrestation au Canada de la directrice financière du groupe chinois Huawei: ils avaient affiché leur pire recul hebdomadaire depuis mars, le Dow Jones abandonnant 4,50%, le Nasdaq 4,93% et le S&P 500 4,61%.

La Chine a d'ailleurs convoqué dimanche l'ambassadeur des États-Unis pour protester contre cette arrestation et demandé à Washington de renoncer à sa demande d'extradition.

Interrogé sur l'impact de cette affaire sur les négociations commerciales, le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer a souligné que "cela ne devrait pas avoir véritablement d'impact".

Mais il a aussi affiché une certaine fermeté, affirmant qu'il n'envisageait pas de prolonger la trêve de 90 jours dans la guerre commerciale annoncée la semaine dernière par le président américain Donald Trump.

Lundi, les indices se dirigeaient vers une ouverture en petite hausse dans les échanges électroniques précédant le début officiel de la séance. Mais ils ont soudainement changé de direction quand a été rendue publique la décision d'un tribunal chinois interdisant la vente et l'importation de certains modèles d'iPhone à la demande de Qualcomm dans une affaire de violation de brevets.

Apple perdait dans la foulée 1,66% tandis que Qualcomm gagnait 3,37%.

Les indices ont ensuite oscillé entre pertes et gains.

- Nouveau patron pour Gilead -

"Tout ce qui touche au commerce va continuer à planer sur le marché, tout comme les inquiétudes sur la croissance", a estimé Patrick O'Hare de Briefing. "Le marché est prêt à aller dans l'une ou l'autre direction et peut facilement être influencé par les gros titres", a-t-il ajouté.

"Les deux dernières semaines ont bien représenté le regain de volatilité et de mouvements soudains de balancier qui a marqué l'année", ont abondé les analystes de Charles Schwab.

"Les risques ont augmenté, comme on peut le voir dans le rapprochement des taux d'intérêt à court et long terme, et le marché va dans l'immédiat être très sensible à tout ce qui concerne la position de la Réserve fédérale et les relations commerciales avec la Chine", ont-ils souligné.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans des États-Unis évoluait à 2,849%, contre 2,845% vendredi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,121%, contre 3,140% à la précédente fermeture.

Parmi les autres valeurs du jour, Facebook montait de 3,24%. Le réseau social a annoncé vendredi une augmentation de son programme de rachat d'actions de 9 milliards de dollars en plus des 15 milliards déjà autorisés.

Tesla grappillait 0,04% alors que son PDG, Elon Musk, a ouvertement affiché dimanche son mépris pour le gendarme américain de la Bourse, la SEC, avec lequel il a pourtant dû fin septembre conclure un accord pour mettre fin à des poursuites pour fraude.

La biotech Gilead cédait 1,10%. La société a annoncé l'arrivée au poste de PDG au 1er mars 2019 de Daniel O'Day, qui était jusqu'à présent à la tête des activités pharmaceutiques du groupe suisse Roche.