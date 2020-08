Wall Street sans direction après les chiffres des inscriptions au chômage

Des drapeaux flottent devant le New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street (New York), le 3 août 2020Angela Weiss

Wall Street évoluait en ordre dispersé jeudi en début de séance, digérant l'annonce d'une baisse des nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis.

Vers 13H50 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 0,11% à 27.795,30 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,43% à 11.059,48 points.

L'indice élargi S&P 500 S&P 500 grappillait 0,04% à 3.881,68 points, visant un nouveau record à la clôture.

La Bourse de New York avait fini en nette hausse mercredi, profitant de la remontée des valeurs technologiques et réagissant de manière positive au choix de Kamala Harris comme colistière du démocrate Joe Biden pour l'élection présidentielle de novembre: le Dow Jones avait gagné 1,05% et le Nasdaq était monté de 2,13%.

Les nouvelles inscriptions au chômage ont reculé la semaine dernière aux Etats-Unis, passant sous la barre du million pour la première fois depuis mars, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail.

Quelque 963.000 personnes se sont inscrites au chômage aux Etats-Unis entre le 2 et le 8 août, en baisse par rapport au 1,19 million de la semaine précédente. C'est également bien moins qu'attendu par les analystes, qui tablaient sur 1,15 million.

Cependant, observe Patrick O'Hare de Briefing.com, "les nouvelles demandes d'allocations sont environ quatre fois plus importantes que ce à quoi le marché était habitué avant la flambée de la fin mars" quand des millions d'Américains ont perdu leurs emplois, frappés par les répercussions économiques de la pandémie de coronavirus.

Les acteurs du marché restaient aussi attentifs aux négociations parlementaires autour des nouvelles mesures de relance pour aider les collectivités, les entreprises et les ménages américains, mais les discussions semblaient faire du surplace.

Face à l'absence d'avancées, Donald Trump a signé samedi dernier quatre décrets, sur un gel des charges salariales, une aide supplémentaire aux chômeurs, des protections contre les expulsions et un report du remboursement des emprunts étudiants.

Ces mesures temporaires risquent toutefois d'être contestées en justice puisque c'est au Congrès que la Constitution américaine confère la plupart des décisions budgétaires du pays.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine montait à 0,6882% contre 0,6747% mercredi soir.