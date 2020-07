Wall Street stable à l'ouverture entre tensions diplomatiques et espoirs de vaccin

Un courtier passe un appel devant le New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street (New York), le 20 juillet 2020Johannes EISELE

Wall Street était proche de l'équilibre mercredi en début de séance, préoccupée par le regain de tensions sino-américaines mais plus optimiste quant au développement d'un vaccin contre le coronavirus.

Vers 14H10 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average prenait 0,13% à 26.875,67 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, montait de 0,41% à 10.723,71 points.

L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,23% à 3.264,94 points.

La Bourse de New York avait terminé en ordre dispersé mardi dans un marché dynamisé par les résultats trimestriels plutôt encourageants de plusieurs grandes entreprises, mais affecté par la baisse des géants de l'Internet: le Dow Jones avait progressé de 0,60%, tandis que le Nasdaq avait reculé de 0,81%.

Les Etats-Unis ont ordonné mercredi à la Chine de fermer son consulat à Houston sans donner beaucoup de détails sur ses motivations. Pékin a menacé Washington de "représailles."

L'annonce de cette décision intervient sur fond de tensions exacerbées entre les deux puissances sur plusieurs fronts: loi controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong, accusations d'espionnage, situation des droits de l'Homme au Xinjiang (nord-ouest) notamment.

Les investisseurs ont en revanche bien accueilli une annonce des laboratoires BioNtech (+7,49%) et Pfizer (+2,71%) selon laquelle le gouvernement américain allait payer 1,95 milliard de dollars pour obtenir 100 millions de doses d'un potentiel vaccin contre le nouveau coronavirus, développé par cette alliance germano-américaine.

"Ces prévisions optimistes et ces efforts de préparation envoient des ondes positives pour imaginer de meilleures perspectives économiques", estime Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Cela pourrait bien sûr être contrebalancé par le fait que le président Trump a annoncé que le coronavirus allait sans doute empirer avant de s'améliorer", tempère l'expert.

Par ailleurs, l'investisseur milliardaire Bill Ackman a déclaré mercredi matin sur la chaîne d'informations financières CNBC qu'il pensait que les marchés financiers allaient être orientés à la hausse à long terme, mais était pessimiste pour les entreprises surendettées.

"Les commerces fortement endettés vont avoir du mal car cela va prendre du temps avant que l'économie ne redémarre. Je ne pense pas que la Fed va renflouer les entreprises qui ont trop de dette", a jugé M. Ackman.

- Jackpot pour Musk -

Au rang des indicateurs, les reventes de logements anciens aux Etats-Unis sont reparties à la hausse en juin, grimpant de 20,7% par rapport à mai, après avoir souffert des mesures de confinement, selon les données de la Fédération nationale des agents immobiliers américains (NAR) publiées mercredi.

La place new-yorkaise continuait aussi de digérer les résultats trimestriels de plusieurs grands noms de Wall Street.

Microsoft (+0,89%) et Tesla (+2,03%) font partie des entreprises qui doivent faire part de leurs chiffres d'affaires et de leurs profits entre avril et juin, après la clôture de la Bourse.

Même si les résultats de Tesla se révèlent moins bons que prévu, son fantasque patron, Elon Musk, a débloqué mardi soir une nouvelle série de "stock options" pouvant lui rapporter théoriquement 2,1 milliards de dollars.

De son côté, la compagnie aérienne United Airlines a dit mardi soir avoir encaissé une perte plus importante que prévu au cours du "trimestre le plus difficile financièrement" de ses 94 ans d'existence, marqué par la chute du transport aérien face à la propagation de la pandémie de Covid-19. Son titre reculait de 2,42%.

Le laboratoire Biogen, dont les ventes au deuxième trimestre ont accéléré et ont été plus importantes que prévu en raison de la pandémie, voyait son action monter de 1,66%.

La chaîne de distribution de matériel électronique Best Buy (+9,61%) a indiqué que ses ventes en lignes avaient augmenté d'environ 255% durant le trimestre en cours et qu'environ la moitié des 51.000 employés mis au chômage technique avaient retrouvé leur emploi.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine baissait à 0,5807%, contre 0,6004% mardi soir.