Wall Street termine en ordre dispersé, Boeing lestant le Dow Jones

Le drapeau américain flotte devant la Bourse de New York, le New York Stock Exchange, le 11 mars 2019Don Emmert

La Bourse de New York a terminé la séance en ordre dispersé mardi, le Dow Jones continuant à pâtir de la dégringolade de Boeing tandis que le Nasdaq poursuivait son rebond.

L'indice vedette de Wall Street a cédé 0,38% pour finir à 25.554,66 points, sous la pression de son plus important membre.

Deux jours après le crash en Ethiopie d'un de ses avions phare, le 737 MAX 8, le titre du constructeur aéronautique a en effet chuté de 6,15% mardi, après avoir déjà plongé de 5,33% la veille.

Dans le rouge dès l'ouverture, l'action a perdu du terrain au fur et à mesure que de nouveaux pays émettaient des interdictions de vol pour l'appareil de Boeing.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est, pour sa part, apprécié de 0,44% pour clôturer à 7.591,03 points et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,30% pour terminer à 2.791,52 points.

En mettant de côté Boeing, "on observe simplement la ré-émergence d'un sentiment plus optimiste sur le marché", a estimé Peter Cardillo, de Spartan Capital.

Wall Street, lestée par des indicateurs et prévisions ravivant les inquiétudes sur la croissance mondiale, a de fait enregistré la semaine dernière son plus fort repli hebdomadaire de l'année.

Les indices "tentent désormais de rester la tête hors de l'eau" en attendant "les événements plus significatifs que sont une éventuelle rencontre entre les président américain et chinois et le Brexit", a estimé le spécialiste.

A cet égard, le marché a peu réagi mardi au rejet, par les députés britanniques, de l'accord de retrait de l'Union européenne négocié par la Première ministre, Theresa May, avec Bruxelles.

Le principal indicateur du jour aux Etats-Unis, la très légère augmentation en février des prix à la consommation sur un mois (+0,2%) et sur un an (+1,5%), était plutôt favorable au marché des actions.

Cette inflation modeste justifie la position de la Banque centrale américaine "de soutenir l'économie réelle (...) en ne touchant plus aux taux d'intérêt pendant un certain temps", selon les analystes de Capital Economist.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans baissait à 2,598%, contre 2,639% lundi soir, et celui sur la dette à 30 ans s'établissait à 2,986%, contre 3,027% à la précédente clôture.