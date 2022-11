Wall Street termine hésitante, plutôt dans le rouge, avant un discours de la Fed

La façade du New York Stock ExchangeSPENCER PLATT

La Bourse de New York a conclu mardi orientée dans le rouge pour le Nasdaq et le S&P 500, tandis que le Dow Jones est resté stable, après les manifestations en Chine ce week-end et dans l'attente de déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones est resté proche de l'équilibre (+0,01% à 33.852,53 points), le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,59% à 10.983,78 points et l'indice élargi S&P 500 s'est replié de 0,16% à 3.957,63 points.

"Les manifestions en Chine en réponse à la politique de tolérance-zéro contre le Covid ont créé une source de malaise sur les marchés mondiaux, malgré un certain optimisme sur le fait que le pays pourrait assouplir ses restrictions", ont souligné les analystes de Schwab.

Ceux-ci mettaient aussi en avant la crainte d'une grève nationale dans le transport de fret ferroviaire aux Etats-Unis, alors que les cheminots, en négociation sur les salaires, menacent d'arrêter le travail après le 9 décembre.

Mais c'est surtout l'intervention mercredi du président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, et le toilettage des portefeuilles en fin de mois qui ont rendu les investisseurs prudents.

"Les marchés hésitent avant l'intervention de Powell mercredi", a résumé pour l'AFP Karl Haeling de LBBW, évoquant le discours que doit prononcer le responsable de la Fed lors d'une conférence où il sera également interviewé.

Jusqu'ici la Fed a relevé ses taux de 75 points de base quatre fois d'affilée pour les faire grimper entre 3,75% et 4%, mais "les marchés s'attendent désormais à ce que M. Powell signale qu'il n'y aura une hausse que de 50 points de base en décembre", a indiqué M. Haeling. La prochaine décision monétaire est prévue le 14 décembre.

Selon l'analyste de LBBW, les actions ont même "une chance de s'échanger à la hausse" mercredi, "tant que M. Powell ne crée pas de surprise".

"S'il dit bien ce que tout le monde pense déjà, alors il y aura un soupir de soulagement et cela devrait entraîner des échanges un peu à la hausse", a-t-il assuré.

Les nouvelles économiques du jour ont livré des données mitigées.

La confiance des consommateurs américains s'est de nouveau dégradée en novembre, à un niveau proche des anticipations des analystes. L'indice général du Conference Board est tombé à 100,2 points, contre 102,2 points le mois précédent.

De son côté, l'indice des prix immobiliers Case-Shiller a montré un nouveau déclin de 1,2% en septembre, réduisant la hausse annuelle à +10,4% contre +13% le mois d'avant.

A la cote, Apple a pesé sur le Nasdaq, lâchant 2,11% à 141,17 dollars, alors que plusieurs analystes ont averti que les livraisons d'iPhones ne seraient pas au rendez-vous pour les fêtes de fin d'année à cause des manifestations dans l'usine sous-traitante de Zhengzhou, en Chine, qui en ont affecté la production.

Un analyste de TFI Asset management, cité par Bloomberg, estime que les livraisons d'iPhones 14 Pro et 14 Pro Max pourraient être inférieures de 15 à 20 millions d'unités au quatrième trimestre.

Les actions des chaînes de magasins ont eu le vent en poupe, comme Macy's (+1,51%) ou Kohl's (+3,48%), alors que la fédération nationale de la distribution a émis un avis encourageant sur la bonne disposition des consommateurs pour les dépenses de fin d'année malgré l'inflation.

Les Américains ont ainsi été plus nombreux que l'an dernier à ouvrir leur portefeuille ces derniers jours entre le Black Friday et le Cyber Monday, le grand week-end de promotions massives en magasins et sur internet qui marque traditionnellement le début de la période de shopping de Noël.

En ont profité les titres des croisiéristes, comme Carnival (+4,61%) qui a enregistré un volume record de réservations au cours du Cyber Monday, ce qui a bénéficié à l'ensemble du secteur des voyages, de Royal Caribbean (+3,15%) à American Airlines (+2,24%) en passant par Expedia (+2,81%).

Boeing a été un des grands gagnants du Dow Jones (+2,03%).

Sur le marché obligataire, les taux sur les bons du Trésor à 10 ans se sont un peu tendus, à 3,76% contre 3,68% la veille, tandis que le dollar s'est raffermi.