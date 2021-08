Wall Street termine sur des records pour le Nasdaq et le S&P 500

(Belga) La Bourse de New York a rebondi jeudi, au lendemain d'un repli, inscrivant de nouveaux records pour le Nasdaq et le S&P 500, en attendant les chiffres officiels du marché du travail pour juillet vendredi.

Selon des résultats définitifs, l'indice Dow Jones a avancé de 0,78% à 35.064,25 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a engrangé un nouveau record à 14.895,12 points, en hausse de 0,78% également. L'indice élargi S&P 500 a grappillé son deuxième record de la semaine à 4.429,10 points (+0,60%). "Les demandes d'allocations chômage ont aidé" à faire remonter les indices boursiers, estimait Art Hogan de National Securities alors que les nouveaux demandeurs d'emplois ont baissé la semaine dernière à 380.000 aux Etats-Unis. "Si vous regardez la moyenne des inscriptions au chômage sur trois semaines, les choses vont dans la bonne direction", a ajouté l'analyste. Ces données sont un bon point pour le marché du travail avant la publication vendredi des chiffres des créations d'emplois et du chômage en juillet aux Etats-Unis. Le taux de chômage est attendu en baisse de 0,3 point à 5,6% avec la création de près d'un million d'emplois. Mercredi, un indicateur faible sur les nouveaux emplois dans le secteur privé le mois dernier avait refroidi les investisseurs. La publication par le département du Commerce d'un déficit commercial record en juin à 75,7 milliards en hausse de 6,7% a témoigné "d'une demande intérieure qui explose", a noté par ailleurs Mahir Rasheed, économiste d'Oxford Economics. Les importations ont grimpé avec la reprise de la demande aux Etats-Unis même si les exportations sont encore à la peine. "Les données économiques sont positives", a jugé Art Hogan. "Il y a des signes que davantage de gens, ayant peur du variant Delta, vont se faire vacciner. Cela aide le moral du marché", a-t-il ajouté. Les secteurs traditionnels, sensibles à la reprise, ont grimpé comme l'hôtellerie (+7,59% pour Wynn Resorts), les croisières (+6,48% pour Norvegian Cruise) et les sites de voyages (+5,85% pour Booking). De bons résultats ont continué de pleuvoir dont ceux de ViacomCBS (+7,12%) et MGM International Resorts (+6,41%). Le leader de la réservation de voitures avec chauffeur et livraisons Uber qui avait annoncé la veille une perte opérationnelle mais prévu d'être rentable au quatrième trimestre, a gagné 3,01% à 43,07 dollars. Le site d'e-commerce Etsy a lâché en revanche 9,74% à cause de perspectives jugées décevantes malgré une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre Très volatile, le titre du courtier en ligne Robinhood a perdu plus d'un quart de sa valeur (-27,59%) à 50,97 dollars après avoir flambé la veille. Le titre de la populaire application sans frais de commission avait été introduit en Bourse la semaine dernière à 38 dollars. Sa chute jeudi est intervenue lorsque Robinhood a annoncé la prochaine mise sur la marché de 97,8 millions d'actions supplémentaires, vendues en plusieurs fois par ses actionnaires. "Robinhood est la dernière action +meme+", relevaient les analystes de Datatrek évoquant les actions "feu-de-paille" de type GameStop qui attirent les boursicoteurs en ligne et sont très volatiles. "Sur Robinhood, il semble qu'il y ait une grande cohorte d'investisseurs ambitieux et agressifs utilisant les médias sociaux qui ont trouvé une nouvelle aire de jeux", concluait Art Hogan. Les taux obligataires à 10 ans remontaient un peu à 1,22% contre 1,18% la veille. (Belga)