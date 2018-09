Wall Street tiraillée à l'ouverture entre l'énergie et la technologie

Traders sur le parquet du New York Stock Exchange le 6 septembre 2018Bryan R. Smith

Wall Street a débuté en ordre dispersé mercredi, hésitant sur la direction à suivre à l'ouverture d'une séance marquée par la bonne tenue du secteur de l'énergie et un nouvel accès de faiblesse du secteur technologique.

Vers 14H20 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,01%, à 25.972,92 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,73%, à 7.914,30 points.

L'indice élargi S&P 500 reculait de 0,17%, à 2.883,08 points.

La Bourse de New York avait terminé en hausse mardi, portée par le dynamisme des valeurs de la technologie et de l'énergie ainsi que par des indicateurs encourageants, dans un marché surveillant toujours les tensions commerciales: le Dow Jones avait gagné 0,44% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'était apprécié de 0,61%.

Mais mercredi, comme depuis le début de la semaine, la tendance était incertaine en début de séance.

Le secteur de l'énergie est en forme: l'indice le représentant au sein du S&P 500 avançait de 0,74%.

La major pétrolière Chevron progressait de 1,48%.

Les entreprises profitent de la montée des prix de l'or noir alors que l'ouragan Florence se rapproche de la côte est des Etats-Unis, obligeant à une évacuation massive de la zone et faisant bondir la demande en essence.

Les valeurs de la technologie, qui avaient été affectées la semaine dernière par la crainte d'une réglementation accrue du secteur mais avaient rebondi mardi, étaient, de leur côté, de nouveau sous pression mercredi.

L'indice les représentant au sein du S&P 500 perdait 0,95%.

Apple, qui doit présenter dans la journée la nouvelle version de son iPhone, cédait notamment 1,32%. Facebook reculait de 1,79% et Alphabet, la maison mère de Google, de 1,31%.

- Tesla chinois -

Du côté des indicateurs, les prix à la production ont baissé en août de 0,1%, selon le département du Travail, qui attribue cette faiblesse en grande partie à une baisse de la demande de services.

Même si ce chiffre n'est pas a priori de nature à modifier fondamentalement la vision de la banque centrale américaine, qui s'apprête toujours à relever ses taux d'intérêt deux fois d'ici la fin de l'année, "il va apaiser les inquiétudes liées à une possible accélération de l'inflation", a souligné Patrick O'Hare, de Briefing.

Le marché obligataire se détendait: le taux à dix ans sur la dette américaine reculait à 2,960%, contre 2,976% mardi soir, et celui à 30 ans à 3,104%, contre 3,119% à la précédente clôture.

Parmi les autres valeurs du jour, les opérateurs de téléphonie mobile T-Mobile et Sprint gagnaient respectivement 0,94% et 1,15%. Le régulateur américain des télécoms, la FCC, a indiqué mardi soir qu'il avait besoin de davantage de temps que prévu pour examiner la fusion entre les deux groupes, annoncée en avril.

Le cabinet de recherches Nielsen avançait de 3,03%. Sous la pression d'un investisseur activiste, le conseil d'administration de l'entreprise a annoncé qu'il allait envisager la possibilité de se vendre ou de se séparer en divers entités cotées.

Snap, la maison mère du réseau social Snapchat, chutait de 9,34% après l'abaissement de la recommandation des analystes de BTIG.

Les spécialistes des semi-conducteurs Micron Technology et lam Research reculaient respectivement de 5,55% et 3,14%, affectés pour leur part par l'abaissement de la recommandation des analystes de Goldman Sachs.

Le constructeur automobile chinois NIO, rival de l'américain Tesla qu'il entend concurrencer sur le marché américain des véhicules électriques, devrait par ailleurs commencer à être coté en cours de séance sur le New York Stock Exchange.