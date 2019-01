Wall Street, un oeil sur les négociations sino-américaines, ouvre en hausse

Les cours de la Bourse de New York affichés à Wall Street, le 8 février 2018Bryan R. Smith

La Bourse de New York montait à l'ouverture mardi, les investisseurs misant sur des avancées dans les négociations commerciales entre Washington et Pékin pour une troisième séance positive de suite.

Vers 15H30 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average gagnait 0,62%, à 23.676,71 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,33% à 6.845,84 points.

L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,46%, à 2.561,38 points.

Wall Street avait déjà terminé en hausse lundi, poursuivant son rebond grâce déjà à l'espoir de voir s'apaiser les tensions sino-américaines: le Dow Jones Industrial Average avait gagné 0,42% et le Nasdaq 1,26%.

Mardi, "le marché attend des informations positives sur ces discussions commerciales entre émissaires américains et chinois", a relevé Jeffrey Saut de Raymond James.

"La meilleure nouvelle serait probablement des éléments de langage soulignant que des progrès ont été faits, que les positions se sont rapprochées et que de futures négociations sont prévues", a estimé M. Saut. "Toute information moins engageante serait perçue comme une déception pour les investisseurs les plus optimistes."

Ces négociations "se passent très bien", a affirmé Donald Trump mardi sur Twitter. Aucune information n'avait toutefois filtré dans l'immédiat sur ces rencontres, les premières discussions officielles depuis la trêve conclue entre le président Trump et son homologue chinois Xi Jinping à l'issue d'un sommet à Buenos Aires en Argentine le 1er décembre.

Mais au-delà de ce regain d'espoir sur les relations entre Chine et Etats-Unis, les indices profitent aussi d'autres facteurs dont "la persistance de l'effet Powell" après les propos jugés très accommodants du président de la Banque centrale américaine vendredi, selon Patrick O'Hare de Briefing.

"La peur de rater le rebond", "l'attention portée à la baisse de la valorisation" de certaines entreprises après les turbulences des derniers mois ainsi que "des rééquilibrages de portefeuilles" font aussi partie des éléments alimentant la hausse de Wall Street.

- Amazon poursuit sa course en tête -

Mais plus généralement, le marché "surfe sur une vague d'optimisme de la même façon qu'il surfait encore très récemment sur une vague de pessimisme", a-t-il estimé.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans se stabilisait à 2,700%, contre 2,696% lundi à la clôture, et celui à 30 ans à 2,989%, contre un niveau équivalent la veille.

Amazon, qui est devenu lundi l'entreprise privée la plus chère au monde en ravissant à Microsoft (+0,48%) la première capitalisation boursière, continuait à monter mardi (+1,25%).

L'entreprise californienne d'électricité PG&E, mise en cause dans l'incendie qui a ravagé la ville de Paradise en Californie en novembre, chutait de 10,76% après avoir déjà plongé la veille de 22%. L'agence S&P Global Ratings a abaissé la note de l'entreprise en évoquant les pressions politiques et réglementaires pesant sur PG&E alors que le conseil d'administration a annoncé son intention d'évaluer toutes les options en termes de gestion, de finance, de gouvernance et de structure même de la société.

La société ferroviaire Union Pacific prenait 9,15% après avoir annoncé l'embauche au poste de responsable des opérations de Jim Vena, qui travaillait auparavant pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (Canadien National).