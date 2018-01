Washington resserre ses contrôles sur le fret aérien en provenance du Moyen-Orient

(Belga) Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir ordonné des inspections bien plus poussées sur le fret aérien en provenance de cinq pays du Moyen-Orient, citant notamment la tentative en juin 2017 de faire exploser un avion en Australie pour justifier cette mesure.

Sept aéroports en Egypte, en Jordanie, en Arabie saoudite, au Qatar et aux Emirats arabes uni doivent désormais fournir aux douanes américaines les informations sur tout le fret aérien à destination des Etats-Unis avant même qu'il ne soit chargé à bord, selon les autorités américaines chargées de la sécurité dans les transports (TSA). "Ces pays ont été choisis à cause de la volonté démontrée d'un groupe terroriste d'attaquer l'aviation depuis chez eux", indique TSA, pointant également vers la tentative, déjouée en juin 2017, par trois hommes liés au groupe Etat islamique (EI) de faire exploser un avion en Australie. "Ce qui s'est passé en Australie l'été dernier a été pris comme un rappel inquiétant, par TSA et tous nos partenaires de l'aviation, sur la nécessité d'inclure le fret aérien et de persévérer dans nos efforts pour maintenir la sécurité de notre espace aérien", poursuit TSA. (Belga)