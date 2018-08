Wholefoods rappelle des graines de citrouille, où il pourrait y avoir du verre

(Belga) L'entreprise Wholefoods rappelle des graines de citrouille européennes de la marque Pit & Pit en raison de la présence potentielle de verre, annonce-t-elle vendredi soir en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Une notification de la présence possible de verre dans ces graines de citrouille a été signalée via le système d'alerte alimentaire rapide. Le rappel concerne cinq numéros de lots. Le produit a été vendu via internet (www.pit-pit.com) entre le 9 janvier dernier et le 2 août. Il était proposé dans des emballages de 300, 900 grammes et 2,5 kg. L'entreprise demande aux clients de ne pas consommer ces graines et de les renvoyer chez elle (Wholefoods, Sint-Lenaartseweg 34 à 2320 Hoogstraten). Ils seront ensuite remboursés. (Belga)