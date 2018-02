Wilink Insurance, Odoo et nSilition désignées entreprises "Gazelles" du Brabant wallon

(Belga) Trends-Tendances et Trends ont rendu public mercredi à la Chapelle musicale de Waterloo le nom des entreprises "Gazelles" du Brabant wallon. Les prix "Gazelles" récompensent les entreprises à croissance rapide et trois entreprises ambassadrices de chaque province sont seléctionnées pour les "Trends Gazelles" au niveau national. Dans la catégorie "petites entreprises" pour le Brabant wallon, nSilition (Louvain-la-Neuve) est choisie et pour les moyennes entreprises, c'est Odoo (Ramillies) qui est désignée. Wilink Insurance (Louvain-la-Neuve) remporte la catégorie Grandes Entreprises.

La méthodologie utilisée se base sur la croissance du chiffre d'affaires, de la trésorerie et du personnel de 2012 à 2016. Les entreprises désignées "ambassadrices" les trois années précédentes ne peuvent pas être retenues dans la catégorie au sein de laquelle elles ont participé précédemment. Il doit aussi s'agir d'entreprises belges. Wilink Insurance est né de la fusion d'Elitis, BFO et FINB, trois sociétés de courtage devenues un groupe leader des distributeurs indépendants de solution destinées aux particuliers et aux entreprises en matière d'assurances et pensions, de placements et solutions bancaires, d'immobilier et de crédits. Le groupe emploie plus de 400 collaborateurs employés ou indépendants. Odoo (ex OpenERP) est devenue une des entreprises les plus performantes en Europe dans l'économie numérique: Odoo est le logiciel de gestion le plus installé au monde et l'entreprise a développé une trentaine d'applications principales depuis son lancement. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2017 et emploie 170 personnes en Belgique. La société nSilition, elle, conçoit et développe à Louvain-la-Neuve des puces électroniques pour les secteurs spatial, automobile et télécoms. Fondée par Thierry Delmot, elle emploie actuellement 18 personnes. (Belga)