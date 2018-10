(Belga) Après Ryanair, Wizz Air adapte aussi sa politique des bagages. A partir du 1er novembre, chaque passager sera autorisé à emporter un bagage à main de maximum 10 kilos et mesurant 40X30X20 cm. La compagnie à bas coûts d'Europe de l'est souhaite un roulement plus rapide des passagers. Wizz Air est présente à Charleroi et propose plusieurs destinations en Europe de l'est.

Selon des statistiques de Wizz Air, plus de 10.000 vols par an sont touchés par des retards causés par les bagages. Les passagers ayant souscrit le service Wizz Priority pourront emporter un trolley plus grand comme bagage à main. Les sacs de plus de 10 kilos auront un surcoût de 7 euros. (Belga)