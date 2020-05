Wizz Air annonce une nouvelle ligne entre Vienne et l'aéroport de Charleroi

(Belga) La compagnie aérienne Wizz Air a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne depuis et vers l'aéroport de Bruxelles-Charleroi au départ de sa base de Vienne, en Autriche, indiquent mercredi les responsables de l'aéroport. L'ouverture de cette ligne directe est programmée le 1er juillet.

La compagnie reliera Charleroi à la capitale autrichienne à raison de cinq vols hebdomadaires, les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches. D'une capacité de 230 sièges, les Airbus A321Neo quitteront Vienne à 13h30 pour se poser à Bruxelles-Charleroi dans les environs de 15h20. Le retour à destination de l'Autriche aura lieu à 15h50 et atterrira vers 17h40 à Vienne-Schwechat. Il s'agira de la quatorzième ligne directe de Wizz Air depuis le tarmac de Bruxelles-Charleroi. "Malgré une situation complexe, il est important de penser à demain et au développement futur", commente Philippe Verdonck, CEO de l'aéroport. "L'annonce d'une nouvelle desserte est un signe positif et nous encourage à nous retrousser les manches pour travailler à une reprise dans les meilleures conditions." L'aéroport de Charleroi est fermé depuis le 24 mars en raison de la pandémie de coronavirus et ne devrait pas rouvrir avant début juin. (Belga)