Wizz Air défend sa mesure de bagage cabine payant

(Belga) La compagnie aérienne à bas coût hongroise Wizz Air, active à l'aéroport de Charleroi (BSCA), a défendu vendredi sa nouvelle politique de bagage cabine payant, en vigueur depuis le 1er novembre, contre l'ordre de l'autorité de la concurrence italienne, qui veut lui imposer d'accepter gratuitement tous les bagages à main.

"Wizz Air estime que sa nouvelle politique pour les bagages - appliquée à l'ensemble de son réseau de 142 destinations dans 44 pays - est une politique transparente et équitable pour tous qui propose le plus grand choix de bagages pour ses clients (...)", selon un communiqué transmis à l'AFP. Pour une petite valise de moins de 10 kilos, le service est désormais payant. Les passagers peuvent continuer d'embarquer gratuitement avec un bagage à main dont les dimensions n'excèdent pas 40x30x20 cm. La compagnie aérienne Ryanair a introduit jeudi une mesure similaire. Mercredi, l'autorité garante de la concurrence en Italie, l'Antitrust, a ordonné à Ryanair et Wizz Air de suspendre ce nouveau système. Wizz Air a confirmé avoir été informé de la décision de l'autorité italienne de la concurrence et indique "l'examiner en détail". "Nous sommes convaincus que notre offre combinée répondra aux besoins de nos clients (...) Nos passagers continueront à payer uniquement pour les services qu'ils veulent utiliser, " a ajouté Wizz Air. L'Antitrust estime pour sa part que "la demande d'un supplément pour un élément essentiel du contrat du transport aérien, le bagage à main, fournit une fausse représentation du prix réel du billet et nuit à la comparaison des tarifs avec les autres compagnies, induisant le consommateur en erreur". Ryanair avait annoncé jeudi son intention de faire appel de l'ordre de l'autorité de la concurrence italienne. (Belga)