Wow Air peut compter sur le même investisseur que Wizz Air

(Belga) Quelques heures après avoir annoncé la fin de sa collaboration avec Icelandair, la compagnie à bas coût Wow Air a trouvé un nouvel investisseur. La société américaine Indigo Partners est prête à investir de l'argent dans la compagnie low cost, a-t-on appris mercredi soir.

Il s'agit d'un accord de principe à ce stade, une évaluation comptable doit encore être menée. Si l'accord se poursuit, Wow Air deviendrait une filiale d'Indigo au même titre que les compagnies aériennes Wizz Air (Hongrie), Frontier Airlines (USa), JetSmart (Chili) et Volaris (Mexique). Wow Air, présente sur le tarmac de Brussels Airport, est en perte depuis plusieurs années et a souhaité trouver un partenaire avant les mois d'hiver plus difficiles. (Belga)