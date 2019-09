XL Airways en cessation de paiements, demande son placement en redressement judiciaire

(Belga) La compagnie aérienne française XL Airways s'est déclarée en cessation de paiement et a demandé son placement en redressement judiciaire, a-t-elle annoncé jeudi soir dans un communiqué.

"Depuis plus d'un an, la direction a négocié avec plusieurs repreneurs. Ces négociations n'ont pas abouti et la compagnie doit aujourd'hui se placer sous la protection du Tribunal de Commerce de Bobigny", a expliqué la société, moins de trois semaines après qu'une autre compagnie française, Aigle Azur, a recouru à la même procédure. (Belga)