XV de France: Arthur Vincent, première(s) classe(s)

Il a goûté au XV de France contre l'Angleterre puis a convaincu pleinement face aux Italiens et aux Gallois. A 20 ans, le centre Arthur Vincent est en passe de confirmer au plus haut niveau tous les espoirs placés en lui.

Pas impressionné au moment d'entrer quelques secondes lors du Crunch victorieux (24-17) en ouverture du Tournoi des six nations. Encore moins au moment de saisir sa chance contre les Italiens (35-22) puis au pays de Galles (27-23) comme titulaire. Il n'était pas attendu si vite. Il faudra maintenant lui faire de la place.

A l'heure de choisir son XV pour le déplacement en Ecosse dimanche, pour espérer une 4e victoire dans ce Tournoi sur la route du premier Grand Chelem tricolore depuis dix ans, on voit mal le sélectionneur Fabien Galthié se passer de lui.

Contre la Squadra Azzurra, le centre de Montpellier profite de deux blessures (Penaud et Vakatawa), pour se glisser dans le XV. Aligné à nouveau face aux Gallois, malgré le retour de Vakatawa à ses côtés, il fait glisser le polyvalent Gaël Fickou à l'aile. Là encore, il répond aux attentes et n'est pas remplacé.

"C'est exceptionnel d'être ici, c'est juste énorme, savoure-t-il. Il faut croquer tous ces moments, saisir toutes les opportunités, se gonfler de ça et profiter, c'est une superbe période".

- Dans l'histoire du Millennium -

A Murrayfield dimanche, si Penaud doit récupérer sa place de titulaire, Vincent pourrait néanmoins enchaîner une troisième titularisation. Selon un schéma utilisé dimanche à l'entraînement, le Montpelliérain resterait au centre avec Vakatawa, Fickou serait confirmé à l'aile, et Teddy Thomas en ferait les frais, poussé sur le banc.

Comment vit-on, si jeune, cette prise de pouvoir express? "Avec beaucoup de légèreté, d'humilité", dit simplement Vincent qui, né le 30 septembre 1999, est le premier joueur né après l'inauguration du Millennium Stadium de Cardiff (le 26 juin 1999) à y jouer, et donc à s'y imposer.

Double champion du monde junior (2018, 2019) et capitaine de l'équipe de France U20 l'an passé, Vincent débarque dans le groupe senior plein de respect pour ses ainés, Gaël Fickou et Virimi Vakatawa en tête: "C'est une aubaine, une chance. Ils sont bienveillants, ça se passe hyper bien, ils sont vachement dans le partage donc c'est hyper enrichissant".

- "Les sourires" -

Il pense apporter "l'enthousiasme, l'envie, les sourires, cette motivation qui est présente chez chacun des joueurs, cet élan que l'on peut apporter, nous les jeunes" de cette génération dorée qui a débarqué à Marcoussis et veut maintenant conquérir l'Europe.

Avant cela, le natif de Mauguio, près de Montpellier, a été prophète en son pays: "C'est un des ces jeunes avec qui vous savez tout de suite qu'il va jouer à un niveau élevé. Un gars sérieux, pas un jeune homme de 20 ans qui fait des conneries, il a la tête sur les épaules", communique l'entraineur des avants du MHR, Nathan Hines, admiratif.

"Arthur, la pépite !", rigole son coéquipier au MHR Gabriel Ngandebe (22 ans, 0 sélection), présent également dans le groupe élargi. "Je suis très content pour lui, il mérite, il bosse dur et il ne lâche rien. C'est un brave mec, sympa, on rigole bien et il ne se prend pas la tête".

Chez les Bleus aussi, il impressionne: le manager Raphaël Ibanez vante "son adaptation avec une facilité déconcertante et une maturité incroyable" quand Galthié parle d'un "joueur qui a un parcours parfait, (...) passé par toutes les équipes de France".

A l'aise dans le groupe et face aux médias, Vincent l'est, surtout, sur le terrain: "c'est un centre polyvalent, premier ou deuxième, capable d'être régulateur ou accélérateur", détaille Galthié.

Le deuxième ligne de Lyon Killian Geraci, 20 ans également, le connait bien pour avoir été champion du monde sous ses ordres: "C'est un joueur qui monte en puissance, qui est sur la continuité de ce qu'il fait depuis deux ans. Ce n'est pas trop une surprise pour ma part de le voir ici".