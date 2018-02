XV de France: Beauxis, Couilloud et Picamoles appelés

L'ouvreur Lionel Beauxis, qui n'a plus porté le maillot du XV de France depuis 2012, le demi de mêlée Baptiste Couilloud et le troisième ligne Louis Picamoles ont été appelés dimanche par l'encadrement des Bleus pour le Tournoi des six nations, en remplacement de joueurs blessés.

Les trois joueurs vont se rendre d'ici lundi à Marcoussis afin de préparer la deuxième rencontre de la sélection française, battue samedi par l'Irlande (13-15), dimanche face à l'Ecosse à Edimbourg.

Beauxis, brillant depuis le début de saison avec Lyon, remplace Matthieu Jalibert, touché au genou gauche. Couilloud, partenaire de charnière de Beauxis au LOU, remplace Antoine Dupont, gravement blessé au genou droit. Le Montpelliérain Picamoles remplace Kevin Gourdon, touché lui à la cheville gauche.

La dernière sélection de Beauxis (32 ans, 20 sélections) remonte au Tournoi 2012 face au Pays de Galles. "J'ai été appelé il y a quelques minutes par Jacques Brunel, c'est avec beaucoup d'émotions et de fierté que je vais porter à nouveau le maillot bleu", a réagi le N.10 sur Sud Radio.

Le joueur formé à Pau et passé par le Stade Français, Toulouse et Bordeaux-Bègles pourrait accompagner les débuts internationaux de son jeune coéquipier (20 ans) Couilloud, l'un des nouveaux talents français à ce poste (Serin, Dupont, Lesgourgues...).

Couilloud devrait cependant arriver à Marcoussis avec un statut de N.3 derrière Maxime Machenaud, titulaire face à l'Irlande, et Baptiste Serin.

Louis Picamoles, taulier de l'équipe de France (31 ans, 68 sél.), était le principal absent de la liste initiale du sélectionneur Jacques Brunel, qui avait justifié sa non-sélection par la méforme du joueur en début de saison.

Mais le Montpelliérain a réagi en inscrivant deux essais face à Clermont qui ont grandement contribué à la victoire du MHR en Auvergne fin janvier (30-29).

Les 28 Bleus revenus dimanche à Marcoussis, plus ces 3 entrants, reprendront mardi la préparation après une journée de récupération lundi.

Les 31 joueurs du groupe France:

Avants (17)

Piliers: Eddy Ben Arous (Racing 92), Cedate Gomes Sa (Racing 92), Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles), Dany Priso (La Rochelle), Rabah Slimani (Clermont)

Talonneurs: Guilhem Guirado (Toulon), Adrien Pelissié (Bordeaux-Bègles)

Deuxième ligne: Arthur Iturria (Clermont), Paul Gabrillagues (Stade Français), Félix Lambey (Lyon), Sébastien Vahaamahina (Clermont)

Troisième ligne: Yacouba Camara (Montpellier), Alexandre Lapandry (Clermont), Wenceslas Lauret (Racing 92), Sekou Macalou (Stade Français), Louis Picamoles (Montpellier), Marco Tauleigne (Bordeaux-Bègles)

Arrières (14)

Demis de mêlée: Baptiste Couilloud (Lyon), Maxime Machenaud (Racing 92), Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles)

Demis d'ouverture: Lionel Beauxis (Lyon), Anthony Belleau (Toulon)

Trois-quarts centre: Henry Chavancy (Racing 92), Jonathan Danty (Stade Français), Geoffrey Doumayrou (La Rochelle), Rémi Lamerat (Clermont)

Trois-quarts aile: Teddy Thomas (Racing 92), Virimi Vakatawa (Racing 92)

Arrières: Hugo Bonneval (Toulon), Benjamin Fall (Montpellier), Geoffrey Palis (Castres)