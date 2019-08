XV de France: le retour de Guitoune face à l'Ecosse, la première de Raka?

Un retour et une première? Le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel pourrait tester le centre Sofiane Guitoune et l'ailier Alivereti Raka samedi à Nice face à l'Ecosse, premier match de préparation en vue de la Coupe du monde (20 septembre - 2 novembre).

Après un mois et demi de préparation physique intense entre Marcoussis (Essonne), Monaco et Oliva, près de Valence en Espagne, les choses vont devenir concrètes dès jeudi matin (11h30) avec l'annonce de la composition d'équipe pour affronter le XV du Chardon.

Studieuse mais décontractée jusqu'ici, l'atmosphère chez les Bleus doit être un poil différente depuis mardi soir et leur arrivée dans un hôtel du quartier Saint-Isidore, celui de l'Allianz Riviera, le stade de l'OGCN où aura lieu le match, et du stade des Arboras, l'enceinte du Stade Niçois où ils s'entraînent mercredi et jeudi.

Car bon nombre des 31 partants théoriques pour le Japon clament depuis un mois que leur place dans la liste finale n'est pas acquise, que les 6 réservistes peuvent leur passer devant au dernier moment. Et qu'ils devront donc faire leurs preuves sur les trois matches de préparation: samedi, une semaine plus tard à Edimbourg face au même adversaire ou pour la réception de l'Italie le 30 août.

- Premiers choix -

Or, le staff de Brunel, y compris bien sûr son nouvel adjoint et successeur Fabien Galthié, venu à la rescousse avec Laurent Labit et le préparateur physique Thibault Giroud après un Tournoi des six nations désastreux, doit faire ses premiers choix ce mercredi soir.

Quel XV de départ choisiront-ils? La mise en place effectuée mercredi en fin de matinée n'avait rien de définitif, quelques ajustements étaient encore possibles.

Rien ne garantit d'ailleurs qu'une équipe-type soit alignée, même si le besoin de victoires se fait pressant pour engranger la confiance. Après tout, c'est l'heure des tests. En face, l'Ecosse arrive sans ses patrons Finn Russell et Greig Laidlaw, et avec une paire de centres inédite.

En première (Poirot, Guirado, Slimani) et en deuxième ligne (Vahaamahina, Lambey), la hiérarchie est assez claire mais le capitaine Guirado pourrait être ménagé, et les réservistes Cyril Baille et Romain Taofifenua avoir leur chance sur le banc. Pour tout le reste, c'est très ouvert.

- Troisième ligne chamboulée ? -

En troisième ligne, les réservistes Charles Ollivon et François Cros ont fait bonne impression pendant la préparation. Louis Picamoles, dont le rendement en bleu n'a pas toujours été à la hauteur, Bernard Le Roux, encore suspendu, et Arthur Iturria, qui revient de blessure et a accusé le coup en fin de saison, ne sont pas l'abri.

A la charnière, le flou règne toujours sur les deux postes: l'audace de la jeunesse avec Romain Ntamack et Antoine Dupont ou l'expérience de Camille Lopez et Maxime Machenaud, moins flambloyants?

La situation est un peu différente chez les trois-quarts où les valeurs sûres Gaël Fickou, Yoann Huget, Damian Penaud et Maxime Médard pourraient passer leur tour au profit de trois noms que le staff doit logiquement vouloir tester.

Souvent blessé ces dernières années, Wesley Fofana n'a joué que 2 matches sous Brunel et est le seul véritable premier centre du groupe. Le Clermontois pourrait faire la paire avec Sofiane Guitoune, autre revenant. Auteur d'une saison époustouflante avec Toulouse, le champion de France n'a été rappelé qu'en juin, 4 ans après sa dernière sélection.

Enfin, difficile d'envisager l'absence Alivereti Raka sur une aile, tant Brunel a désiré le joueur d'origine fidjienne, naturalisé à l'automne dernier. Blessé, il n'avait pas pu obtenir de première convocation pour le Tournoi.

Le XV de départ possible face à l'Ecosse samedi: Ramos (ou Médard) - Huget (ou Penaud), Guitoune, Fofana, Raka - (o) R. Ntamack (ou Lopez), (m) A. Dupont (ou Machenaud) - Lauret, Ollivon (ou Alldritt), Iturria - Vahaamahina, Lambey - Slimani, Chat, Poirot