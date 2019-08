Zarif en France: Rohani défend la carte diplomatique face aux critiques de l'aile dure

Le président Hassan Rohani a défendu lundi l'option du dialogue pour résoudre la crise autour du programme nucléaire iranien, en réponse aux critiques de l'aile dure du régime après la visite surprise du ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif en France.

"Je pense que nous devons utiliser tous les outils pour (servir) les intérêts nationaux", a affirmé le président Rohani dans un discours retransmis en direct par la TV d'Etat.

"Si je sais que je vais à une réunion susceptible de conduire à la prospérité dans mon pays et de régler les problèmes des gens, je n'hésite pas", a-t-il ajouté.

"L'essentiel est l'intérêt national", a-t-il insisté sous les applaudissements du public, lors d'un évènement marquant les réalisations du gouvernement dans les zones rurales.

Le gouvernement iranien fait face à des critiques après la visite surprise de M. Zarif, invité dimanche à Biarritz par le président français Emmanuel Macron, en marge du sommet du G7.

M. Zarif a rencontré M. Macron et son homologue français Jean-Yves Le Drian ainsi que des représentants des deux autres pays européens -Allemagne et Grande-Bretagne- signataires de l’accord international sur le nucléaire iranien de 2015.

Cet accord a été dénoncé par les Etats-Unis, qui ont réimposé des sanctions économiques étouffant l'Iran.

L'administration du président Donald Trump applique une politique de pression maximale sur Téhéran, qui réplique en se libérant progressivement des limitations de son programme nucléaire prévues par l'accord de 2015.

Lundi, le journal ultra-conservateur Kayhan a qualifié de "malvenu" le déplacement de M. Zarif en France.

Kayhan a jugé que le fait qu'il s'agisse de la deuxième visite de ce responsable en France en quelques jours envoyait "un message de faiblesse et de désespoir".

"Ces démarches malvenues sont entreprises dans l'optique imaginaire d'une ouverture mais cela ne donnera aucun autre résultat que davantage d'insolence et de pression" de la part des Etats-Unis, a critiqué le journal.

- Diplomatie et force -

Dans le journal réformiste Etemad, la visite de M. Zarif est en revanche jugée comme le "moment le plus prometteur" pour l'Iran depuis le retrait unilatéral il y a 15 mois de Washington de l'accord nucléaire.

"Vu les efforts déployés par (Emmanuel) Macron ces derniers mois, on peut espérer que les réponses de (Donald) Trump aux idées de Macron ont été la raison principale du déplacement de Zarif (...) à Biarritz", a avancé le journal.

La montée des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis a fait craindre une escalade incontrôlable, avec des attaques mystérieuses sur des navires dans la région stratégique du Golfe, des drones abattus et des pétroliers saisis.

Tout en défendant le dialogue, le président Rohani a dit être en faveur d'un usage concomitant de la manière forte.

"S'ils saisissent notre navire quelque part (...), nous négocions (...) et nous pouvons aussi saisir leur bateau pour des raisons légales", a-t-il dit.

Il faisait référence à un pétrolier iranien saisi au large de Gibraltar et qui a été depuis libéré par les autorités britanniques, et à la saisie par l'Iran le 19 juillet, 15 jours après cet arraisonnement, d'un pétrolier battant pavillon britannique. Ce navire est toujours retenu dans le Golfe.

"Nous pouvons travailler avec les deux mains (...), la main de la force et la main de la diplomatie", a-t-il noté.

"Nous devons utiliser notre (...)puissance militaire et sécuritaire, notre puissance économique et culturelle et notre puissance politique. Nous devons négocier. Nous devons trouver des solutions. Nous devons réduire les problèmes".

"Même si les chances de réussite (...) sont de 10%, nous devons nous efforcer et nous lancer."