"C'est une surprise": en Espagne, la sécheresse fait resurgir des dolmens millénaires (vidéo)

Une conséquence de la sécheresse de cet été: le manque d'eau a permis de redécouvrir un site archéologique en Espagne. L'assèchement d'un réservoir d'eau a dévoilé un ensemble de dolmens vieux de 7.000 ans. Une aubaine pour les archéologues et le secteur touristique.

Avec les températures caniculaires et les faibles précipitations, l'eau d'un barrage s'est retirée des terres pour dévoiler le dolmen de Guadalperal, des grandes pierres disposées verticalement en forme de cercle, qui aurait été érigé 5.000 ans avant Jésus-Christ. Les archéologues qualifient ce site exceptionnel de "Stonehenge espagnol".

"Guadalperal est une tombe collective. Des funérailles y ont eu lieu pendant plus de 2.000 ans", explique Enrique Cedillo, un archéologue.

Le site a été découvert il y a près de 100 ans, mais la zone a ensuite été inondée lors de la construction d'un barrage en 1963. Depuis, il n'est devenu pleinement visible que quatre fois.

"C'est une surprise car c'est une occasion rare de pouvoir étudier à nouveau un site qui n'avait jamais été examiné auparavant. Donc le fait que nous puissions maintenant le revoir est une opportunité que nous n'avons jamais eu dans le passé. C'est donc très gratifiant", ajoute Enrique Cedillo.

Une aubaine aussi pour un propriétaire de bateaux d'excursion. "La décrue me convient parce que le dolmen est visible. Il est recouvert d'eau la plupart du temps, mais lorsque le réservoir descend à 35%, le dolmen émerge. C'est le coup d'envoi du tourisme des dolmens", indique Ruben Argentas.

Si la sécheresse a permis cette redécouverte de l'histoire, elle complique de plus en plus la tâche des agriculteurs locaux. "On manque vraiment d'eau. Il n'y en a pas assez pour le bétail. Nous devons donc en amener jusqu'ici pour que les animaux profitent de l'herbe sinon ce n'est pas tenable", souligne Rufino Guinea, un agriculteur.

Pour permettre des recherches plus poussées sur les dolmens et renforcer le tourisme local, certains plaident pour le déplacement des pierres dans un musée.