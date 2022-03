"Environ 1.300" militaires ukrainiens morts depuis le début de l'invasion russe

(Belga) "Environ 1.300" militaires ukrainiens ont été tués depuis le début de l'invasion russe le 24 février, a indiqué samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une conférence de presse à Kiev, sans d'autres précisions sur ce bilan.

Il s'agit du premier décompte officiel fourni par les autorités ukrainiennes depuis le début de l'invasion. Le président ukrainien a affirmé que l'armée russe, elle, avait perdu "environ 12.000 hommes". C'est "un rapport de un à dix, mais cela ne me rend pas heureux", a-t-il déclaré. Le 2 mars, l'armée russe, qui a engagé quelque 150.000 soldats dans la bataille, avait annoncé avoir perdu près de 500 soldats. Mais elle n'a fourni aucun nouveau chiffre depuis lors, tandis que les combats font rage dans de nombreuses villes du pays, notamment autour de la ville assiégée de Marioupol, sur la mer d'Azov, et dans les environs de Kiev, que les forces russes tentent d'encercler. Le 8 mars, après presque deux semaines de conflit, le Pentagone avait évoqué une estimation comprise entre 2.000 et 4.000 morts russes.