"Frein d'urgence" en Allemagne: des manifestants dénoncent le couvre-feu dans plusieurs villes (photos)

Des manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes allemandes samedi en fin de journée pour protester contre le couvre-feu, instauré parmi plusieurs mesures dites "frein d'urgence" pour endiguer la propagation du coronavirus.



À Francfort, environ 300 manifestants ont défilé dans le centre-ville. Certains ont allumé des pétards qui ont dégagé beaucoup de fumée. Une centaine de personnes a manifesté à Hanovre. La police avait été prévenue des deux actions. Environ 20 à 30 cyclistes se sont en outre rassemblés spontanément à Berlin, après un appel sur les réseaux sociaux. Les manifestations se sont déroulées dans le calme, selon la police. Le "frein d'urgence" entrait en vigueur à 10h00 vendredi. Ce dispositif impose des restrictions lorsque le taux d'infection d'une région du pays dépasse, pendant trois jours consécutifs, le seuil de 100 nouvelles infections par 100.000 habitants au cours des sept derniers jours. Les mesures comprennent un couvre-feu entre 22h00 et 5h00 du matin, la fermeture de la plupart des magasins et une limitation des rassemblements à un ménage et une autre personne, en dehors des enfants de moins de 14 ans.