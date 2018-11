"Girl" de Lukas Dhont parmi les nominés du meilleur film aux European Film Awards

(Belga) "Girl", le premier long métrage de Lukas Dhondt, figure parmi les cinq nominés dans la catégorie du meilleur film aux European Film Awards, a-t-il été annoncé samedi midi au festival du film européen de Séville (Espagne). L'acteur principal du film, le Belge Victor Polster, concourra, lui, au titre de meilleur acteur.

"Girl" raconte l'histoire de Lara qui, à 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, l'adolescente, qui est née garçon, se lance à corps perdu dans cette aventure. Le premier long métrage de Lukas Dhondt fait aussi partie des six nominés aux European Discovery Award. Cette récompense, remise annuellement par la Fédération internationale de la critique (FIPRESCI), est destinée au premier film d'un réalisateur européen. Cela fait depuis 2011 que la Flandre n'y avait plus été mise à l'honneur de la sorte quand "Adem", de Hans Van Nuffel, avait remporté le prix. "Girl", qui a déjà engrangé près de 15 prix, dont la Caméra d'Or à Cannes, est sorti dans les salles belges le 17 octobre. En deux semaines, il y avait déjà attiré 100.000 personnes. Le film est en outre l'envoi officiel de la Belgique aux Oscars. Il pourra de cette manière prétendre à l'Oscar du Meilleur film en langue étrangère, à condition qu'il soit retenu par la suite parmi les nominés qui seront annoncés le 22 janvier. Les lauréats des European Film Awards et de l'European Discovery Award seront annoncés le 15 décembre à Séville. (Belga)