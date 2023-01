"Il va tout expliquer": l'avocat de Panzeri réagit après son obtention du statut de repenti

L'avocat de Pier Antonio Panzeri, Laurent Kennes, nous a reçu ce mercredi matin pour éclaircir la suite du dossier Qatargate, et le statut de repenti obtenu par son client. Selon l'avocat, Panzeri est rassuré sur sa peine, grâce au statut de repenti. "C'est un statut de collaborateur de justice", précise son avocat Laurent Kennes. "On a négocié une peine de 5 ans d'emprisonnement, avec un sursis qui sera libellé par le juge en fonction de la période de la détention préventive. Mon client restera en prison, ou en surveillance électronique pendant 1 an. La peine est donc de 5 ans avec un sursis partiel, et 1 an en prison."

Son client n'a pas encore été entendu depuis la signature de l'accord. Les auditions débuteront ce vendredi. Trois ou quatre autres auditions auront lieu par la suite. "Il va tout expliquer", assure son avocat. "Cela permettra aux enquêteurs, grâce aux détails donnés, de vérifier ce qu'il dit, et accréditer ces déclarations avec des éléments matériels."

Des éléments encore flous

A ce stade, il est difficile de savoir quels reproches Pier Antonio Panzeri confirme ou nie. "On l'a interrogé une fois, mais on ne lui a pas encore dit exactement ce qu'on lui reprochait, car l'enquête est en cours. Il faudra déterminer l'ampleur de cette corruption."

D'autres euro-députés éclaboussés

Quant aux allégations à l'encontre d'autres euro-députés, comme Marc Tarabella, par exemple, l'avocat de Panzeri ne confirme rien, et déplore que des informations circulent dans la presse alors même que l'euro-député pointé du doigt n'a pas encore eu accès au dossier.

Ceci dit, son client a déjà dédouané sa collègue Marie Arena. "Ils ont une forte relation d'amitié, et il a le sentiment de l'avoir trahi. Il est très affecté par le mal qu'il a pu causer dans cette affaire. Il a voulu exprimer qu'elle était critiqué à tort, car c'est quelqu'un d'extrêmement droit."

Les motifs de cette corruption

Quant à savoir comment Panzeri a fini par basculer dans la corruption, son avocat explique que dans ce cadre-là, les choses se font petit à petit, et son client s'est retrouvé dans un engrenage. "La corruption existe depuis bien longtemps, mais n'arrive pas du jour au lendemain. Ça commence par des voyages offerts, puis des services demandés en échange d'argent, par exemple."