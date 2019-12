"Insécurité intolérable" à Saint-Martin

(Belga) La situation s'enlise à Saint-Martin (Antilles), où la population de la partie française de l'île s'oppose au nouveau plan de prévention des risques naturels. "Les manifestations en cours entraînent une insécurité intolérable (...) Le retour au calme est indispensable", a indiqué sur Twitter la ministre des Outre-mer Annick Girardin. La présence policière a été renforcée côté néerlandais.

Le plan, préparé par les services de l'Etat pour réduire l'impact des prochains ouragans, suscite la colère des habitants, qui se plaignent de ne pas avoir été consultés. Celui-ci prévoit de nouvelles zones rouges non constructibles depuis le passage il y a deux ans de l'ouragan Irma, qui a fait 11 morts et endommagé 95% des bâtiments. La grande majorité des routes sont bloquées depuis trois jours et des affrontements opposent manifestants et forces de l'ordre. Les touristes qui débarquent à l'aéroport Princess Juliana n'ont actuellement pas la possibilité de se rendre côté français. Paris conseille par ailleurs à ceux qui se trouvent sur son territoire de rallier la partie néerlandaise de l'île. (Belga)