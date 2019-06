"J'ai pris de la drogue à plusieurs occasions": l'un des prétendants à la succession de Theresa May avoue avoir pris de la cocaïne

Un des prétendants à la succession de Theresa May à Downing Street, le ministre de l'Environnement Michael Gove, a admis avoir consommé de la cocaïne et a exprimé ses regrets, dans une interview au Daily Mail parue samedi.



"J'ai pris de la drogue à plusieurs occasions il y a plus de 20 ans", a reconnu le ministre pro-Brexit de 51 ans auprès du tabloïd.



"A l'époque j'étais un jeune journaliste", a-t-il poursuivi, reconnaissant une "erreur". "Mais je ne crois pas que les erreurs du passé vous disqualifient", a-t-il estimé. Le ministre a dit qu'il revenait à ses collègues conservateurs de "décider maintenant s'(il devrait) être chef".



M. Gove n'est pas le seul des candidats à la succession de Theresa May à avoir reconnu avoir consommé de la drogue. Le ministre du développement international, Rory Stewart, a déclaré avoir pris de l'opium lors d'un mariage en Iran il y a quinze ans dans une interview à SkyNews diffusée la semaine dernière. Il avait regretté cette "stupide erreur".





La course pour remplacer Theresa May débute lundi



Le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt et l'ancien ministre chargé du Brexit Dominic Raab ont avoué avoir pris du cannabis.

L'ancien ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, fervent partisan du Brexit et grand favori parmi les prétendants à Downing Street, avait aussi laissé entendre en 2008 qu'il avait consommé de la cocaïne avant de revenir sur ses propos.



La course pour remplacer Theresa May, qui a démissionné vendredi, débute officiellement lundi, avec le dépôt des candidatures. Le nouveau leader du parti conservateur devrait prendre les commandes de Downing Street d'ici à la fin juillet et Theresa May restera à son poste d'ici là.