"L'aide militaire des USA à Kiev pourrait avoir des conséquences imprévisibles" dit Moscou

(Belga) La Russie a officiellement protesté, cette semaine, contre la poursuite du soutien militaire des États-Unis à l'Ukraine. Dans une note diplomatique adressée au département d'État américain, Moscou a mis en garde contre des "conséquences imprévisibles", rapporte CNN vendredi.

Le président américain Joe Biden a annoncé, il y a deux jours, une nouvelle aide militaire d'un montant de 800 millions de dollars pour l'Ukraine comprenant notamment des armes, des munitions et d'autres équipements. Dans une note diplomatique, qui avait déjà fuité dans le Washington Post, Moscou a averti de "conséquences imprévisibles" dans le cas où les États-Unis poursuivent leur soutien à l'Ukraine. Selon CNN, citant une source ayant pris connaissance de la note, la Russie aurait prévu de réagir à l'aide américaine, ce qui pourrait indiquer une position plus agressive de Moscou contre les États-Unis et l'Otan. (Belga)