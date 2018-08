"La Belgique a une place à prendre, mais la concurrence est difficile": le plus grand salon du jeu vidéo a lieu en ce moment en Allemagne

Le salon du jeu vidéo le plus important d’Europe, la Gamescom, se déroule en ce moment à Cologne, en Allemagne. Julien Modave était sur place pour le RTL Info 13h.

Comme l’explique Julien Modave en direct dans le RTL Info 13h, il y a beaucoup de monde à la Gamescom. Le journaliste vous fait notamment découvrir un jeu vidéo qui, selon lui, "pourrait fonctionner". "Un jeu dans lequel vous êtes le héros d’un film d’horreur. Il y a énormément d’hémoglobine, beaucoup de stress, une aventure incroyable. Son créateur est ukrainien et y croit énormément. Cela pourrait fonctionner mais, comme lui, ils sont plusieurs centaines à penser qu’ils sont en train de créer le jeu de demain. C’est ici qu’ils viennent le présenter. Ils proposent à des gamers de tester ce qu’on appelle la jouabilité, c’est-à-dire la qualité de l’écran, voir s’il n’y a pas de bug, voir si le jeu est intéressant ou pas… Il faut savoir que l’industrie du jeu vidéo, on le sait déjà depuis quelques années, représente bien plus encore que l’industrie du cinéma. Il y a donc ici de très nombreuses opportunités. La Belgique sait qu’elle a une place à prendre, mais la concurrence est extrêmement difficile."