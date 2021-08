"Le temps presse pour sauver la planète", alerte Berlin suite au rapport du Giec

(Belga) Le "temps presse" pour "sauver la planète" face à la menace du réchauffement climatique, a alerté lundi le gouvernement allemand, après la publication d'un nouveau rapport des experts de l'Onu sur le climat s'alarmant de l'accélération du phénomène.

"Le rapport du Giec présenté aujourd'hui nous rappelle une fois de plus que le temps presse pour sauver la planète telle que nous la connaissons", a affirmé la ministre de l'Environnement Svenja Schulze, citée dans un communiqué. "Il nous appartient à tous de faire des années 2020 une décennie dédiée à la protection du climat", a-t-elle ajouté, appelant à maintenir le réchauffement climatique à "1,5°C", l'objectif de l'accord de Paris, signé en 2015. La ministre a concédé que "nous ne pourrons pas éviter de nombreux impacts du changement climatique", alors que le rapport pointe déjà du doigt des conséquences irréversibles du phénomène. "Nous l'avons déjà vécu en Allemagne", a-t-elle ajouté, faisant référence aux inondations meurtrières qui ont frappé le pays en juillet, faisant au moins 190 morts. Mais "nous ne pouvons que nous y préparer et nous y adapter au mieux, en tant que communauté internationale", a-t-elle affirmé, considérant la protection du climat comme "une tâche essentielle à notre survie". "Avec la loi fédérale sur la protection du climat, l'Allemagne a apporté une contribution importante", a souligné la ministre. Le pays a approuvé en mai un nouveau "plan climat", plus ambitieux, après que la Cour constitutionnelle a rejeté ses objectifs initiaux, qu'elle considérait comme trop faibles au regard de l'urgence. L'Allemagne prévoit désormais de réduire de 65% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, contre 55% auparavant, puis de 88% d'ici 2040, avec la volonté d'atteindre la neutralité carbone en 2045, cinq ans plus tôt que prévu. (Belga)