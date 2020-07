"Les voyages à destination des zones rouges avaient déjà été annulés"

(Belga) Le tour-opérateur TUI avait déjà annulé les voyages à destination des zones placées en code rouge comme la Suède et la capitale portugaise par les Affaires étrangères, rappelle lundi son porte-parole Piet Demeyere.

"La Suède faisait l'objet d'interrogations depuis quelques temps déjà et nous avions très peu de demandes de la part des voyageurs", explique Piet Demeyere qui ajoute que le pays scandinave n'est pas une destination phare du tour-opérateur. TUI avait déjà pris la décision d'annuler les voyages et ce même avant que les Affaires étrangères ne place le pays en zone rouge. Une décision identique a été prise concernant Lisbonne. D'autres destinations européennes ne sont pour l'instant pas concernées. "Un tiers de notre offre n'est pas encore en vente car elle concerne des pays qui ne font pas partie de l'espace Schengen comme la Turquie et la Tunisie", ajoute le porte-parole. "On attend encore le feu vert du gouvernement mais les voyages en direction de ces pays sont certainement suspendus jusqu'au 4 août." (Belga)