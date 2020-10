"Ne dis jamais que ton chiot est d'origine serbe": les trafics d'animaux au coeur du magazine "Reporters"

Ce soir à la veille de la journée mondiale du bien-être animal, le magazine "Reporters" s'intéressera au trafic d' animaux sur Internet. Pour cela une équipe de journalistes a donné rendez-vous à un trafiquant dans une petite ville située près de Belgrade, la capitale de la Serbie. L'homme est convaincu que ses interlocuteurs souhaitent lancer un commerce régulier de chiots vers la Suisse. Notre intérêt ne l'a pas surpris. Cet homme est connu pour avoir un grand réseau qui s'étend bien au-delà de la Serbie.

Il nous explique comment il procède: "Tu vas recevoir un chiot avec une puce grec. Et tu n'auras aucun problème. Seulement, ne dis jamais que ton chiot est d'origine serbe..."

Mais la puce grecque est-elle une vraie puce?

"Bien sûr, je travaille avec un vétérinaire en Grèce. Je lui dit: "J'ai besoin d'un passeport et d'une puce pour par exemple trois bichons frisés et on les inscrit dans la base de données de manière régulière et m' envoie les puces par bus je puce les chiots aux oreilles et les chiots sont prêts à partir..."

