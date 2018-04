(Belga) Le ministre des Affaires étrangères allemand Heiko Maas a souligné que son pays souhaitait toujours engager un dialogue avec la Russie en dépit des tensions liées à l'empoisonnement d'un ex-espion au Royaume-Uni et qui a débouché sur l'explusion de diplomates russes et occidentaux.

"Ce n'est pas remis en question, beaucoup de confiance a été perdue avec les actions de la Russie ces dernières années", a affirmé M. dans des propos publiés dimanche dans le journal Bild am Sonntag. "En même temps, nous avons besoin de la Russie en tant que partenaire par exemple pour résoudre les conflits régionaux, pour contribuer au désarmement et comme pilier important de l'ordre multilatéral", a ajouté Maas. "Nous sommes ouverts au dialogue pour toutes ces raisons et espérons reconstruire la confiance pas à pas si la Russie le souhaite aussi", a-t-il avancé. Les autorités britanniques accusent la Russie d'avoir fomenté l'attaque contre un ancien agent double et sa fille avec un innervant de conception russe, le Novichok. (Belga)