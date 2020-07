"On a entendu frapper fort à la porte": une personne soupçonnée d'avoir poignardé 3 femmes en Norvège

La police norvégienne a indiqué mercredi avoir arrêté une personne soupçonnée d'avoir poignardé trois femmes, dont une aurait, selon la presse, succombé à ses blessures.



Les incidents ont eu lieu dans la ville de Sarpsborg, au sud d'Oslo. La police a écrit sur Twitter avoir reçus des informations selon lesquelles "plusieurs personnes ont été poignardées à Sarpsborg". Ultérieurement, la police a précisé que trois femmes ont été poignardées, dont deux grièvement, et qu'une personne a été arrêtée.

Plusieurs médias norvégiens ont fait état du décès d'une des victimes des suites de ses blessures. Selon la chaîne NRK, une victime a reconnu l'assaillant qui a été arrêté dans le centre de Sarpsborg.

Quand j'ai ouvert, il a voulu me poignarder

La raison de ces attaques n'a pas été précisée dans l'immédiat mais selon le journal Sarpsborg Arbeiderblad, l'époux d'une des victimes a déclaré que l'assaillant était venu à leur domicile.

"Nous étions en train de regarder la télé quand on a entendu frapper fort à la porte. Quand j'ai ouvert, il a voulu me poignarder mais j'ai réussi à éviter" le coup, a déclaré le mari au journal. L'assaillant a pénétré ensuite dans leur domicile et blessé au couteau sa femme au bras.