"Quand je me suis réveillée du coma, je savais déjà que mon fils, lui, n'avait pas survécu à notre accident", raconte une mère de 36 ans

Une maman qui s'est réveillée d'un coma de douze semaines au Royaume-Uni après avoir été renversée par une voiture a expliqué à plusieurs médias qu'elle savait avant de se réveiller, que son fils de 5 mois qui était avec elle lors de l'accident n'avait pas survécu.

En janvier dernier, Rachael promenait son fils Louis, 5 mois endormi dans son landau, lorsqu'un accident a eu lieu sur la route juste à côté de la mère et de l'enfant. L'un des véhicules impliqué les a alors percutés de plein fouet alors qu'ils étaient sur le trottoir. L'enfant est décédé sur le coup.

La mère a été plongée dans un profond coma pendant 10 jours et a dérivé dans un un état d'inconscience et de conscience plusieurs semaines. Elle s'est fracturée le crâne et tous les os du côté droit de son corps ont presque été cassés, y compris sa joue, plusieurs vertèbres, son bassin, sa hanche, son bras et sa jambe.

Pour son époux, Chris, qui a dû arranger les funérailles de son fils seul, c'est un miracle que son épouse ait survécu et qu'une date de retour à la maison soit même envisagée pour le mois de mai.

A son réveil, Chris a du annoncer à son épouse la terrible nouvelle mais elle la connaissait déjà.

Elle témoigne dans le Daily Mail de son lit d'hôpital via un appel Zoom: "Je le savais. C'était comme si j'étais enceinte et puis je ne sentais plus mon bébé en moi..."

Chris et Rachael qui se sont mariés en 2015, avait dû procéder à une fécondation in vitro pour pouvoir concrétiser leur rêve de devenir parent. Louis est né en 2020.