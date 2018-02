"Rhythm Inside" de Loïc Nottet désignée meilleure chanson belge à l'Eurovision

(Belga) La chanson "Rhythm Inside" de Loïc Nottet a été désignée jeudi meilleure chanson belge de l'histoire de l'Eurovision par les visiteurs du site internet spécialisé sur le concours Songfestival.be. "City lights" de Blanche termine à la deuxième place devant "J'aime la vie" de Sandra Kim.

Le site internet a organisé un vote pendant trois mois. Plusieurs centaines de fans y ont répondu. La chanson de Loïc Nottet, qui a offert à la Belgique une quatrième place en 2015, est sortie gagnante. Le chanteur s'est montré ravi de ce succès. "Quand j'écoute la première version de "Rhythm Inside" et que je vois où je suis maintenant, je suis très heureux. Le concours Eurovision de la chanson a été une grande aventure. J'y ai beaucoup appris sur moi-même en tant qu'adolescent." Blanche, la candidate de l'année dernière, termine à la deuxième place devant Sandra Kim, qui a offert la seule victoire belge au concours en 1986. Tom Dice avec "Me and my guitar" et Urban Trad avec "Sanomi" complètent le top 5. (Belga)