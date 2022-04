"Seule la culture peut stopper la guerre": à Milan, cette installation promeut un message de paix (photos)

L’installation "Solo la cultura può fermare la guerra" (soit en français "Seule la culture peut stopper la guerre"), sur la Piazzetta du Palazzo Reale à Milan, mets en commun deux objets que tout oppose : un tank, symbole et instrument de destruction et de guerre, mis à l’arrêt par des livres, symbole de culture et de paix. En les représentant ainsi, les artistes Lorenzo et Simona Perrone, fondateurs de "Libri Bianchi" (soit "Livres Blancs" en français), veulent démontrer que la violence n’est pas la meilleure des armes, contrairement à la connaissance.

Ainsi, du 23 au 25 avril, tous les citoyens sont invités à amener leur livre afin de le placer sur le tank pour ajouter leur pierre à l'édifice. Les artistes, présents sur place tout le week-end, recouvriront les livres de peinture blanche, couleur symbolisant la paix.

Le but est qu’à la fin de l’exposition le tank soit entièrement recouvert d’ouvrages, pour ainsi représenter la victoire de la culture sur la guerre. Un acte symbolique pour démontrer que la connaissance est la seule véritable arme capable de désamorcer et stopper un conflit.

"Déjà Platon, il y a 2 500 ans, écrivait (Timée, 86-87) 'Parce que nul n'est méchant volontairement, mais le mal devient mal par quelque disposition du corps ou par élevage sans éducation...'", soulignent les deux artistes. "Il n'y a donc rien dans notre neurophysiologie qui nous oblige à agir de manière violente et létale, c'est juste un fait culturel. Il faut partir de là, de l'éducation, de l'étude, pour proposer de nouveaux comportements 'désarmants'", ajoutent-ils.