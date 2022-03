"Si l'Ukraine tombe, la Russie s'en prendra aux pays baltes et à l'Europe de l'Est", déclare le président ukrainien

Le président ukrainien a appelé jeudi les Occidentaux à accroître leur soutien, martelant que si son pays était défait par la Russie, elle s'attaquerait au reste de l'Europe de l'Est pour arriver "jusqu'au mur de Berlin".



"Si nous disparaissons, que Dieu nous protège, ensuite ce sera la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie etc... Jusqu'au mur de Berlin, croyez-moi", a dit Volodymyr Zelensky, estimant que le Kremlin pourrait avoir pour objectif de reconstruire toute la sphère d'influence européenne de l'URSS.



Il a aussi appelé les Occidentaux à imposer une zone d'exclusion aérienne au dessus de son pays.



"Et si vous n'avez pas la force pour fermer le ciel, alors donnez-moi des avions!", s'est-il exclamé.



Le président ukrainien a aussi déclaré être prêt à parler à Vladimir Poutine.



"Je dois parler à Poutine (...) parce que c'est le seul moyen d'arrêter cette guerre", a-t-il dit, "il faut parler sans conditions, sans rancoeur, comme des hommes".



Mais M. Zelensky a aussi interpellé son homologue qui a ordonné l'invasion de son pays il y a une semaine: "Tu veux quoi de nous? Pars de notre terre!"



Avant de lancer: "Assieds-toi avec moi (...) mais pas à trente mètres comme avec (Emmanuel) Macron ou (Olaf) Scholz. Je suis un gars normal, je ne mords pas!".



Il se moquait ainsi de la très longue table à laquelle le président russe reçoit ses hôtes russes comme étrangers du fait du protocole sanitaire drastique pour le protéger du Covid-19.

