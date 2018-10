"Si vous ne trouvez pas une autre place, je vous bouge de là !": un homme profère des propos racistes dans un avion Ryanair (vidéo)

Les faits se sont déroulés dans un avion Ryanair qui reliait Barcelone à Londres, et sont rapportés par The Sun. Comme le montre une vidéo tournée par l'un des passagers, un homme s'est soudainement offusqué du fait qu'une femme noire se trouvait à ses côtés. Une situation qu'il a jugée intolérable, à tel point qu'il a fait scandale.

"J'espère que quelqu'un va s'asseoir entre nous car je ne veux pas m'être à côté de votre sale gu****", s'énerve-t-il. La femme a tenté de le calmer, en vain. "Ne me parlez pas avec votre put**** de langue étrangère grosse vache", a répliqué le passager. Avant d'ajouter: "Si vous ne trouvez pas une autre place, je vous bouge de là !". Sur la vidéo, on aperçoit des passagers médusés par la scène qui tentent de raisonner l'homme. Ce fut peine perdue...





Ryanair vivement critiquée



Un membre de l'équipage de Ryanair a finit par "réagir". Il a tenté de calmer le passager avant de conduire la femme lésée à un autre siège. L'homme a pu conserver son siège et n'a pas été expulsé de l'avion. La façon dont la compagnie aérienne a géré cet incident est vivement critiquée.

Ryanair a finalement publié une brève déclaration sur Twitter, indiquant qu'elle avait été tenue "au courant" de la vidéo et qu'elle avait signalé l'affaire à la police de l'Essex.



"Il ne voulait pas qu'elle soit assise à côté de lui"



La fille de la femme qui a été violemment insultée a donné une interview au Huffington Post. "La raison du comportement abusif de l'homme réside dans le fait que ma mère est une femme noire et qu'il ne voulait pas qu'elle soit assise à côté de lui - il le dit dans la vidéo", explique-t-elle. Selon elle, l'homme s'en est violemment pris à sa mère après qu'elle ait mis un certain temps pour accéder à son siège en raison de l'arthrite qui la ronge.

"Je ne sais même pas ce que je veux faire pour résoudre la situation, à part des excuses ouvertes à ma mère pour la façon dont les choses ont été gérées", confie-t-elle.