"Tous les efforts" doivent être faits d'ici le vote britannique, martèle Jean-Claude Juncker

(Belga) Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a assuré vendredi que "tous les efforts" devaient être faits pour éviter le scénario d'un Brexit sans accord, d'ici un vote crucial de ratification du parlement britannique prévu mardi.

Le chef de l'exécutif européen a affirmé que la Commission et lui-même étaient en contact "en continu" avec Downing Street, alors que la Première ministre Theresa May tente toujours de trouver de nouveaux arguments pour convaincre son parlement de ratifier l'accord de retrait négocié avec les 27. "Le +no deal+ serait une catastrophe, et pour nos amis britanniques et pour les Europeens continentaux, et donc tous les efforts (...) doivent être déployés d'ici mardi matin ou mardi après-midi pour mener à bon port ce projet d'importance", a déclaré M. Juncker lors d'une conférence de presse à Bucarest en compagnie du président roumain Klaus Iohannis. A quelques jours du vote, prévu mardi en fin de journée, le rejet du texte semble toujours très probable. Mme May cherche auprès de ses partenaires européens des "assurances", notamment sur le caractère temporaire du "backstop" irlandais, si cette solution de dernier recours prévue pour éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du nord devait être appliquée à l'issue d'une période de transition. "Nous sommes en train de voir avec Downing Street en quoi peuvent consister ces clarifications, qui ne sont pas à confondre avec une renégociation, notamment en ce qui concerne le backstop", a indiqué M. Juncker, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur "les détails des pourparlers en cours". "Laissez-moi faire", a-t-il demandé au parterre de journalistes. (Belga)