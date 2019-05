"Une majorité solide ne sera plus possible sans nous"

(Belga) La nette progression des libéraux (ALDE) épaulés par les macronistes, confirmée par le scrutin européen de ce dimanche, empêche toute majorité solide de se constituer sans eux, a affirmé leur chef de groupe au Parlement européen, Guy Verhofstadt.

"Les projections sont prometteuses pour nous: l'ALDE, Renaissance (la liste du président français Emmanuel Macron), USR (les centristes roumains, NDLR) et d'autres partis devraient nous permettre d'avoir une trentaine de sièges en plus, pour arriver autour des 100 sièges" sur 751, a affirmé M. Verhofstadt devant la presse. "Pour la première fois en 40 ans, les socialistes et les conservateurs n'auront plus de majorité absolue. Une majorité solide ne sera plus possible sans notre groupe centriste", a ajouté l'ex-Premier ministre belge. La victoire en France de l'extrême droite sur le parti du président Macron n'est à ses yeux pas une défaite. "J'appelle cela une victoire: 22 sièges, c'est un résultat spectaculaire. Qu'une formation réformiste, centriste, pro-européenne compte une centaine de députés, c'est plutôt une victoire qu'une défaite", a-t-il martelé. Guy Verhofstadt insiste aussi sur les chiffres de participation au scrutin, qui sont en augmentation pour la première fois depuis 40 ans. "L'Europe est de retour, l'Europe est populaire", a-t-il assuré. (Belga)