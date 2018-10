(Belga) L'armée maltaise a secouru 120 migrants samedi alors que leur embarcation dérivait non loin des côtes de l'île.

Les migrants ont été repérés durant une patrouille de routine, a indiqué la défense maltaise. Les migrants devraient pouvoir accoster dimanche matin. L'Italie et Malte se rejettent la responsabilité du secours des migrants en mer, et mènent une répression envers les navires de sauvetage exploités par des organisations non gouvernementales. (Belga)