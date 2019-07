14 juillet: Macron reçoit à déjeuner une dizaine de dirigeants européens, dont Merkel

(Belga) Le président français Emmanuel Macron recevra dimanche à déjeuner à l'Elysée, à l'occasion de la fête nationale, une dizaine de dirigeants européens, dont la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Charles Michel fera également le déplacement.

La réponse de la Première ministre britannique démissionnaire Theresa May était "en attente" vendredi, selon la présidence. Le traditionnel défilé du 14 juillet marquant la prise de la Bastille en 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue, sera placé cette année sous le signe de la coopération militaire européenne. Les neuf pays participant aux côtés de la France à l'Initiative européenne d'intervention (IEI) - née il y a un an sous l'impulsion du président Macron, avec pour objectif de développer une "culture stratégique partagée" - seront représentés dans le défilé: Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Estonie, Espagne, Portugal et Finlande. Le défilé à pied s'ouvrira sur leurs emblèmes. A l'issue de la parade militaire, le chef de l'Etat recevra à déjeuner à l'Elysée les présidents de Finlande, Sauli Niinistö, du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, d'Estonie, Kersti Kaljulaid, selon la liste des invités transmise par la présidence vendredi. Seront également présents la chancelière d'Allemagne, Angela Merkel, les Premiers ministres des Pays-Bas, Mark Rutte, et de Belgique, Charles Michel, ainsi que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, de même que les ministres de la Défense d'Espagne, Margarita Robles, et du Danemark, Trine Bramsen. (Belga)