21 ans plus tard, un père de famille millionnaire découvre que ses trois garçons ne sont pas de lui: "C'est comme si je vivais dans Matrix"

La presse britannique évoque largement ce week-end l'histoire de Richard Mason, un homme d'affaire anglais de 55 ans.

En 2016, on lui a diagnostiqué une fibrose kystique, maladie héréditaire. Le docteur de l'hôpital de Liverpool était formel: il est impossible qu'il ait pu avoir des enfants. Problème: Richard est officiellement le père de trois garçons âgés aujourd'hui entre 23 et 19 ans.

Déjà divorcé mais très troublé, il a effectué des tests ADN et le verdict du médecin a été confirmé: les trois garçons qu'il a élevé ne sont biologiquement pas les siens. Richard a découvert que son ex-femme a entretenu durant 4 ans une relation extra-conjugale, de laquelle sont nés trois enfants.

En 2006, lors du divorce, Richard avait du céder 4 millions de livres à son ex-femme, et depuis lors il a donné une généreuse pension alimentaire.

En 2016, quand il a découvert le pot-aux-roses, Richard a entamé un procès contre son ex, pour fraude à la paternité. Le verdict est tombé récemment: il va récupérer 250.000 livres.

Richard a confié au DailyMail qu'il a été "dévasté par la nouvelle" à l'époque. "Vous ne savez plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, c'est comme si je vivais dans Matrix".

"Je ne savais plus qui j'étais… En un instant, j'ai découvert que je n'avais pas vraiment d'enfant".

Deux des trois garçons qu'il a élevés lui ont tourné le dos depuis qu'il a entamé ce procès.